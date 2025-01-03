الجمعة 03 يناير 2025
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خارج الحدود

مسئولون ليبيون يدعون إلى توزيع اللاجئين السودانيين على المدن

اللاجئون السودانيون،
اللاجئون السودانيون، فيتو

دعا مسئولون ليبيون  إلى توزيع اللاجئين السودانيين على المدن الليبية لتخفيف الأعباء عن مدينة الكُفرة التي تواجه تحديات بسبب تركز أعداد كبيرة من اللاجئين فيها.

 توزيع اللاجئين على المدن الليبية

وأكد المسئولون أهمية قيام السلطات المحلية بإجراء إحصاء وتوثيق للاجئين ومنحهم شهادات صحية لتسهيل انتقالهم إلى مدن الشمال التي توفر فرصًا أفضل للعمل والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن اللاجئين السودانيين لا يُصنفون كمهاجرين غير شرعيين وفق القانون الليبي.

 عوائق أمام اللاجئين تمنعهم من مغادرة ليبيا

كما أوضح أن العديد من اللاجئين يسعون لمغادرة ليبيا، لكنهم يواجهون عوائق بسبب افتقارهم للوثائق الرسمية نتيجة دخولهم البلاد بطرق غير نظامية. ودعا إلى معالجة هذه الإشكاليات بشكل إنساني وقانوني لدعم اللاجئين والمدن المستضيفة لهم.

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اللاجئين السودانيين السودان المدن الليبية مغادرة ليبيا مهاجرين غير شرعيين

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