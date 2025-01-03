الجمعة 03 يناير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية الفرنسي يدعو دمشق إلى إتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية السورية

الخارجية الفرنسية،
الخارجية الفرنسية، فيتو

 دعا وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الجمعة، خلال تواجده في دمشق، إلى إتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية  السورية.

وبحسب  شبكة «العربية» الإخبارية، زار وفدان من فرنسا وألمانيا سجن صيدنايا في العاصمة السورية دمشق.

ووصل وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، جان نويل بارو وأنالينا بيربوك صباح اليوم الجمعة إلى دمشق، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، في زيارة تستغرق يوما واحدا يلتقيان خلالها قائد الإدارة السورية أحمد الشرع.

وأكد وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وقوفهما إلى جانب الشعب السوري بكل تنوعاته وأطيافه والرغبة في إمكانية بدء علاقة سياسية جديدة مع دمشق.

 

وقال الوزير الفرنسي إن فرنسا وألمانيا تقفان معًا إلى جانب الشعب السوري بكل تنوعه وأطيافه.

 

تعزيز عملية انتقالية سلمية في سوريا

 وأضاف: نريد تعزيز عملية انتقالية سلمية في سوريا تخدم السوريين والاستقرار الإقليمي.

بدورها، قالت وزيرة خارجية ألمانيا: زيارتنا إلى دمشق إشارة من الاتحاد الأوروبي على إمكانية بداية علاقة سياسية جديدة مع سوريا.

وأضافت أن لدى السوريين فرصة لأخذ مصير بلدهم بأيديهم مرة أخرى بعد نهاية فصل مؤلم من حكم الأسد.

 

أول وزيري خارجية من الاتحاد الأوروبي يزوران سوريا منذ سقوط الأسد

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "أ ب" أن برنامج الزيارة تتضمن إجراء محادثات مع الحكام الفعليين الجدد في دمشق بتكليف من الاتحاد الأوروبي.

وقبيل توجهها إلى دمشق، حددت بيربوك شروطا للحكام الفعليين الجدد في سوريا لاستئناف العلاقات مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وقالت: "من الممكن حدوث بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا، بين ألمانيا وسوريا"، مضيفة أنها تأتي إلى العاصمة السورية رفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو وبالنيابة عن الاتحاد الأوروبي "بهذه اليد الممدودة، ولكن أيضًا بتوقعات واضحة من الحكام الجدد".

وبيربوك وبارو هما أول وزيري خارجية من الاتحاد الأوروبي يزوران سوريا منذ سقوط الأسد.

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