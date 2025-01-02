الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

استعدادات في سوريا لعقد مؤتمر حوار وطني منتصف يناير الجاري

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أفادت وكالة الأناضول التركية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر بـالحكومة السورية الانتقالية بأن هناك استعدادات لعقد مؤتمر حوار وطني في منتصف يناير الجاري لجمع كافة شرائح المجتمع.

 

أحمد الشرع يستقبل وفدا من الطائفة المسيحية في دمشق

في سياق متصل، استقبل قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الثلاثاء الماضي، وفدا من الطائفة المسيحية في مدينة دمشق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" مجموعة من الصور تظهر استقبال أحمد الشرع، بالقصر الرئاسي وفدا من الطائفة المسيحية في مدينة دمشق.

وكان أحمد الشرع المعروف، قد أكد في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، نشرت مؤخرا، أنه "التقى برؤساء الأقليات ومن بينهم مسيحيون ودروز، لطمأنتهم".

 

تعهدات أحمد الشرع بحماية الطوائف المختلفة

وتعهد أحمد الشرع عدة مرات للطوائف المختلفة في سوريا بأنهم سيكونون آمنين، كما قال لمسئولين غربيين زاروا سوريا، إن الإدارة الجديدة لن تسعى للانتقام من نظام الأسد، الذي ينتمي كبار شخصياته في الغالب إلى الطائفة العلوية، ولن تقمع أي أقلية دينية أخرى، وفق ما أوردت "رويترز".

وحضر مسيحيون سوريون قداس عشية عيد الميلاد، الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالأسد، وذلك في اختبار لتعهدات قادة سوريا الجدد بحماية حقوق الأقليات الدينية في البلاد.

وأقيم القداس وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب مخاوف من أعمال عنف تستهدف المواقع المسيحية، ووسط اصطفاف العديد من الشاحنات الخفيفة التابعة للقيادة الجديدة حول الكنيسة.

 

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