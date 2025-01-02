الجمعة 03 يناير 2025
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خارج الحدود

سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم، بسماع دوي انفجارات ضخمة في مدينة حلب، وسط أنباء عن شن إسرائيل غارات على البلاد.

 

قصف إسرائيلي على موقع تل الشحم السوري 

وفي وقت سابق من اليوم، سمع أيضًا دوي انفجارات قوية في ريف دمشق الغربي، وتحدثت مصادر  عن قصف إسرائيلي استهدف موقع تل الشحم العسكري.

وأفادت المصادر وفق الإعلام المحلي، أن غارة إسرائيلية استهدفت قيادة اللواء 90 في سعسع في ريف العاصمة السورية.

ويشكل اللواء 90 الذي يقع شمال القنيطرة أحد ألوية المدرعات الأساسية في الجيش السوري.

إسرائيل تسيطر على سد المنطرة في الجولان السوري 

في غضون ذلك، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على "سد المنطرة" في ريف القنيطرة في الجولان السوري المحتل.

وتوغل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وقاموا بإنشاء قواعد عسكرية في نقاط عدة، بالإضافة إلى سواتر ترابية، كما منعوا أي حركة دخول وخروج إلا بأوقات معينة حددوها للسكان.

ويعد "سد المنطرة" المزود الرئيس للمياه في القنيطرة وأريافها وصولًا إلى محافظة درعا، وهو من أكبر وأهم السدود المائية في الجنوب السوري.

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حلب انفجارات ضخمة إسرائيل غارات سد المنطرة الجولان السوري المحتل موقع تل الشحم العسكري

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