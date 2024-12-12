الخميس 12 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

خبير عسكري: الاحتلال الإسرائيلي جعل سوريا دولة منزوعة السلاح ويسعى للسيطرة على الجولان

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أكد العميد بهاء حلال، خبير عسكري، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض الأمر الواقع في سوريا بهدف التأثير في المعارضة المسلحة ودفعها إلى التعامل مع إسرائيل كواقع سياسي وعسكري ما يثنيها عن معاداة تل أبيب.

 

تدمير القدرات العسكرية السورية

وأوضح أن الغارات الاحتلال دمرت القدرات العسكرية السورية بما في ذلك السلاح البحري وأنظمة الدفاع الجوي مما حول سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح.

 

هدف إسرائيل في منطقة الجولان

وأشار حلال في تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن إسرائيل تستهدف السيطرة على منطقة الجولان وجبل الشيخ وهو موقع استراتيجي يطل على الحدود اللبنانية والسورية والفلسطينية المحتلة.

وتابع: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن نواياه بالسيطرة الدائمة على الجولان وهو ما يتماشى مع خطة شاملة لتغيير الجغرافيا السياسية في المنطقة.

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توسيع النفوذ الإسرائيلي 

وتابع الخبير العسكري: أن العملية الإسرائيلية تستهدف توسيع النفوذ الإسرائيلي ليشمل مناطق مثل جبل العرب محذرًا من أن هذا التوسع يمثل تهديدًا مباشرًا للدول العربية الأخرى وأنه يؤدي إلى تغيير جذري في موازين القوى في المنطقة.

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إسرائيل سوريا الجيش السوري الجولان الاحتلال الإسرائيلي المعارضة المسلحة

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