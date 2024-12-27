الجمعة 27 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج بسوريا

انفجار سيارة مفخخة
انفجار سيارة مفخخة في منبج، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن سيارة مفخخة انفجرت وسط مدينة منبج في ريف حلب شمالي سوريا دون وقوع إصابات.

انفجار سيارة مفخخة في منبج 

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة منبج شهدت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وفصائل الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا.

ويأتي ذلك بعد التحذيرات التي وجهتها هيئة تحرير الشام والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لقوات سوريا الديمقراطية وطالبتها بتسليم سلاحها.

قوات قسد تُبدي استعدادها للانضمام للجيش السوري  

وفي وقت سابق، أكد  قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي استعداد قواته لحل نفسها والانضمام إلى جيش سوري جديد بقيادة السلطات التي ستتولى الحكم، شريطة ضمان حقوق الأكراد والأقليات الأخرى.

وقال مظلوم عبدي في  تصريح لصحيفة "تايمز" البريطانية: "نحن ندرك أن هناك وضعا جديدا في سوريا"، مشيرًا إلى أن "حزب الأسد حكم بطريقة ديكتاتورية، وكان حكما مركزيا استبداديا". 

وأضاف عبدي: "ما نريده هو أن تكون سوريا لا مركزية، تقوم على مبادئ ديمقراطية تعددية، مع مجالس محلية تتقاسم بعض الصلاحيات بالتوافق مع السلطة المركزية".

قائد قسد: لن نشكل أي خطر على تركيا

وأكد قائد قوات قسد، أن الأكراد القادمين من الخارج الذين انضموا إلى قواته للدفاع عن البلدات الكردية ضد تنظيم "داعش" باتوا مستعدين للمغادرة، مشددا على التزام قواته بالهدنة رغم الانتهاكات.  

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منبج سوريا حلب ريف حلب قسد الجيش السوري الحر تركيا

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