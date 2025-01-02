قطر تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا في هذا الموعد

ذكرت وسائل إعلام قطرية، اليوم الخميس، أن الخطوط الجوية القطرية ستستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا اعتبارًا من 7 يناير الجاري بإطلاق 3 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة دمشق- بعد نحو 13 سنة من التوقف.

قطر تستأنف رحلاتها الجوية إلى دمشق

وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان لها اليوم الخميس:" أن قرارها يؤكد التزامها بتعزيز الربط الإقليمي وتلبية للطلب المتزايد من المسافرين".

وأضافت الخطوط الجوية القطرية :" إنها تعمل عن كثب مع السلطات المعنية لضمان استيفاء جميع الرحلات الجوية إلى سوريا لمعايير السلامة والأمن والعمليات التشغيلية اللازمة قبل استئنافها".

تسهيل الرحلات الجوية بين سوريا وقطر

ويأتي قرار الاستئناف بعد نحو شهر على سقوط نظام بشار الأسد.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، المهندس بدر محمد المير: "يسعدنا أن نعلن عن استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى سوريا، البلد الذي يتمتع بتاريخ وثقافة غنية.

كما ويؤكد هذا الإعلان التزامنا بربط المجتمعات وتسهيل السفر".

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