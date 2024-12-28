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خارج الحدود

اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام السورية الجديدة وقوات قسد في حلب

قوات سوريا الديمقراطية،فيتو
قوات سوريا الديمقراطية،فيتو

أعلنت غرفة عمليات ردع العدوان، في بيان اليوم السبت، عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية المعروفة "قسد" الآن في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب السورية.

اشتباكات بين قوات الأمن السورية وقوات قسد 

وذكرت الغرفة في بيانها أن عناصر من قوات  "قسد" قامت باعتقال عدد من الأهالي في الشيخ مقصود وجعلتهم دورعا بشرية لوقف تقدم قوات الأمن العام.

وأضافت أن قوات الأمن العام قامت بتطويق كامل لحيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب تمهيدا لاقتحامهما.

مقتل 22 عنصرا من الفصائل المدعومة من تركيا

وتحدث مصدر سوري مطلع أمس عن اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاتلي قيادة العمليات العسكرية المتواجدة في بلدة البجلية من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية في قرية الجنينة الواقعة على الضفة الأخرى لنهر الفرات غرب دير الزور.

كما أفاد المرصد السوري بمقتل 22 عنصرا من الفصائل المدعومة من تركيا، وعنصرين آخرين من قوات سوريا الديمقراطية، في اشتباكات عنيفة دارت اليوم عند محور سد تشرين بريف حلب الشرقي.

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قسد سوريا قوات سوريا الديمقراطية حلب تركيا

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