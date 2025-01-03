6 أعراض رئيسية لنزلات البرد ومتى يجب زيارة الطبيب؟

تظهر أعراض البرد الشائعة بعد حوالي يوم إلى ثلاثة أيام من إصابة الجسم بفيروس البرد، وتسمى الفترة القصيرة قبل ظهور الأعراض بفترة "الحضانة"، وتختفي الأعراض غالبًا في غضون سبعة إلى 10 أيام، على الرغم من أنها يمكن أن تستمر من يومين إلى 14 يومًا.

سيلان الأنف أو احتقان الأنف

يعد سيلان الأنف أو احتقان الأنف من أكثر أعراض البرد شيوعًا، وتحدث هذه الأعراض عندما يتسبب السائل الزائد في تورم الأوعية الدموية والأغشية المخاطية داخل الأنف.

في غضون ثلاثة أيام، يميل إفرازات الأنف إلى أن تصبح أكثر سمكًا وأصفر أو أخضر اللون، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن هذه الأنواع من إفرازات الأنف طبيعية، وقد يعاني الشخص المصاب بنزلة برد أيضًا من التنقيط الأنفي الخلفي، حيث ينتقل المخاط من الأنف إلى الحلق.

هذه الأعراض الأنفية شائعة مع نزلات البرد، ومع ذلك، من المهمل الاتصال بالطبيب إذا استمرت لأكثر من 10 أيام، أو بدء الشخص يعاني من إفرازات أنفية صفراء/خضراء، أو صداع شديد أو ألم في الجيوب الأنفية، فقد يكون قد أصيب بعدوى الجيوب الأنفية (التهاب الجيوب الأنفية).

العطس

يحدث العطس عندما يتم تهيج الأغشية المخاطية للأنف والحلق، وعندما يصيب فيروس البرد الخلايا الأنفية، يطلق الجسم وسطاءه الالتهابية الطبيعية، مثل الهيستامين، وعند إطلاقها، تتسبب الوسطاء الالتهابية في تمدد الأوعية الدموية وتسربها، وتفرز الغدد المخاطية السوائل، ويؤدي هذا إلى التهيج الذي يسبب العطاس.

السعال

يمكن أن يصاحب نزلات البرد السعال الجاف أو السعال المصحوب بالمخاط، والمعروف بالسعال الرطب أو المنتج، ويميل السعال إلى أن تكون آخر أعراض البرد التي تختفي ويمكن أن تستمر من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.

يجب الاتصال بالطبيب إذا كان لدي المريض أي من الأعراض التالية المرتبطة بالسعال:

السعال المصحوب بالدم

السعال المصحوب بمخاط أصفر أو أخضر سميك ورائحته كريهة

السعال الشديد الذي يأتي فجأة

السعال لدى شخص يعاني من حالة قلبية أو من تورم الساقين

السعال الذي يزداد سوءًا عند الاستلقاء

السعال المصحوب بضوضاء عالية عند التنفس

السعال المصحوب بالحمى

السعال المصحوب بالتعرق الليلي أو فقدان الوزن المفاجئ

طفل يقل عمره عن 3 أشهر يعاني من السعال

التهاب الحلق

يشعر المريض بالتهاب الحلق بالجفاف والحكة، ويجعل البلع مؤلمًا، وقد يجعل تناول الطعام الصلب صعبًا، ويمكن أن يحدث التهاب الحلق بسبب الأنسجة الملتهبة التي يسببها فيروس البرد، ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب التنقيط الأنفي الخلفي أو حتى شيء بسيط مثل التعرض لفترة طويلة لبيئة حارة وجافة.

الصداع الخفيف وآلام الجسم

في بعض الحالات، يمكن أن يسبب فيروس البرد آلامًا خفيفة في جميع أنحاء الجسم، أو صداعًا، وهذه الأعراض أكثر شيوعًا مع الأنفلونزا.

الحمى

تحدث حمى منخفضة الدرجة عند المصابين بنزلة برد عادية، وإذا كان المريض بالغًا أو طفلًا يعاني من حمى تبلغ 100.4 درجة فهرنهايت ( 38.5 درجة مئوية) أو أعلى، فيجب الاتصال بالطبيب، وإذا كان الطفل أصغر من 3 أشهر ويعاني من حمى من أي نوع، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالاتصال بالطبيب.

وتشمل الأعراض الأخرى التي قد تحدث عند المصابين بنزلة برد عادية عيون دامعة وإرهاق خفيف.

متى يجب زيارة الطبيب

في معظم الحالات، لا تدعو أعراض نزلة البرد العادية إلى القلق ويمكن علاجها بالسوائل والراحة، ولكن لا ينبغي الاستخفاف بنزلة البرد عند الرضع وكبار السن وأولئك الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، ويمكن أن تكون نزلة البرد العادية قاتلة حتى لأكثر أفراد المجتمع ضعفًا إذا تحولت إلى عدوى صدرية خطيرة مثل التهاب القصيبات الهوائية، والتي يسببها الفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

البالغون

مع نزلة البرد العادية، من غير المحتمل أن يعاني الشخص من حمى عالية أو أن يبتعد عن العمل بسبب التعب، وهذه هي الأعراض المرتبطة عادة بالإنفلونزا. لذا، راجع الطبيب إذا كان لدي الشخص:

أعراض البرد التي تستمر لأكثر من 10 أيام

حمى 100.4 درجة فهرنهايت أو أعلى

حمى مع تعرق أو قشعريرة أو سعال ينتج مخاطًا

تضخم الغدد الليمفاوية بشدة

ألم الجيوب الأنفية الشديد

ألم الأذن

ألم الصدر

صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس

الأطفال

راجع طبيب الأطفال على الفور إذا كان الطفل:

أقل من 6 أسابيع ولديه حمى 100 درجة فهرنهايت أو أعلى

6 أسابيع أو أكبر ولديه حمى 101.4 درجة فهرنهايت أو أعلى

لديه حمى استمرت لأكثر من ثلاثة أيام

لديه أعراض البرد (من أي نوع) استمرت لأكثر من 10 أيام

يتقيأ أو يعاني من آلام في البطن

يعاني من صعوبة في التنفس أو صفير

لديه تصلب في الرقبة أو صداع شديد

لا يشرب ويتبول أقل من المعتاد

يعاني من صعوبة في البلع أو يسيل لعابه أكثر من المعتاد

يشكو ألم في الأذن

سعال مستمر

بكاء أكثر من المعتاد

يبدو نعسانًا أو سريع الانفعال بشكل غير عادي

يتحول لون جلده إلى الأزرق أو الرمادي، وخاصة حول الشفاه والأنف والأظافر

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