أعراض دور البرد المنتشر لدي الأطفال، وطرق الوقاية منه

يحدث العطس والسعال والتهاب الحلق لدي الأطفال بسبب عدوى أكثر من 200 فيروس مختلف، لكن الفيروس الأنفي هو السبب الأكثر شيوعًا.

ولا تعالج المضادات الحيوية، التي تحارب البكتيريا، دور البرد المنتشر لدى الأطفال، لأن البرد مرض فيروسي، لا يمكن علاج المرض الفيروسي بالمضادات الحيوية.

باستثناء الأطفال حديثي الولادة أو الأطفال الذين يعانون من ضعف المناعة، فإن نزلات البرد لدى الأطفال الأصحاء ليست خطيرة، وعادة ما تختفي في غضون 4 إلى 10 أيام دون علاج.

أعراض نزلات البرد لدي الأطفال

عندما يصاب الطفل بـنزلة برد، تبدأ بالشعور بشكل عام بعدم الارتياح، وغالبًا ما يتبع ذلك التهاب في الحلق أو سيلان الأنف أو السعال.

في البداية، يكون التهاب الحلق بسبب تراكم المخاط، وفي وقت لاحق، قد يصاب الطفل بالتنقيط الأنفي الخلفي - وعندما ينزل المخاط من مؤخرة أنفه إلى الحلق.

مع تفاقم نزلات البرد لدى الأطفال، قد يستيقظ بأعراض مثل هذه:

مخاط مائي في الأنف

عيون دامعة أو متقشرة

عطاس

شعور بالتعب

حمى

التهاب الحلق

سعال

انخفاض الشهية أو انعدامها

ويمكن أن يؤثر فيروس البرد على الجيوب الأنفية والحلق والشعب الهوائية والأذنين لدى الطفل، وقد يعاني أيضًا من الإسهال والقيء.

في البداية، قد يكون الطفل سريع الانفعال ويشكو من صداع وشعور بالاختناق، وبعد فترة، قد يتحول المخاط الذي يخرج من أنفه إلى لون أغمق وأكثر سمكًا.

كم عدد نزلات البرد التي يصاب بها الطفل في موسم البرد؟

غالبًا ما يصاب الأطفال الصغار والرضع من 8 إلى 10 نزلات برد في السنة قبل بلوغهم عامين، ويصاب الأطفال في سن ما قبل المدرسة بحوالي تسع نزلات برد في السنة، بينما يمكن أن يصاب أطفال الروضة بـ 12 نزلة برد في السنة، ويصاب المراهقون والبالغون باثنين إلى أربعة فيروسات سنويًا.

يمتد موسم البرد من سبتمبر حتى مارس أو أبريل، لذا يمرض الأطفال عادةً في أغلب الأحيان خلال هذه الأشهر.

كيف يمكن وقاية الأطفال من الإصابة بنزلات البرد

يمكن أن يمرض الطفل عندما يلمس شخص مصاب بنزلة برد شيئًا يلمسه الطفل لاحقًا، سواء مقابض الأبواب، والسلالم، والكتب، ولوحة مفاتيح الكمبيوتر هي بعض "الناقلات" الشائعة لفيروسات البرد، ويمكن أن تعيش على أحد هذه الأشياء لعدة ساعات.

يعد غسل اليدين أفضل وسيلة للوقاية من نزلات البرد لمدة 20 ثانية للتخلص من الفيروسات والجراثيم تمامًا

إذا كان الطفل يعاني من نزلة برد، يجب التأكد من حماية الآخرين من الإصابة بها.

شجع الطفل على تغطية فمه عند العطاس واستخدام منديل عند نفخ أنفه.

أدوية نزلات البرد البرد

تقول إدارة الغذاء والدواء وشركات الأدوية أنه لا ينبغي إعطاء أدوية السعال والبرد التي لا تستلزم وصفة طبية للأطفال دون سن 4 سنوات، وتشمل هذه الأشياء:

مثبطات السعال

مزيلات الاحتقان

مضادات الهيستامين

هذه الأدوية هي المكونات النشطة في العديد من ماركات أدوية البرد والسعال للأطفال.

بشكل عام، لا ينبغي للأطفال استخدام أدوية السعال، والسعال هو الطريقة الطبيعية التي يستخدمها الجسم لمساعدة الجسم على التخلص من فيروس البرد، ولا بأس من ترك الطفل يسعل، ما لم يكن في ضائقة.

متى تتصل بالطبيب عند الإصابة بنزلات البرد

يجب التحدث إلى طبيب الأطفال إذا لم يتحسن الطفل بعد بضعة أيام، وإن كان يعاني من حمى شديدة، أو قيء، أو قشعريرة وارتعاش، أو سعال متقطع، أو أي ضائقة تنفسية، أو إرهاق شديد، وقد تكون هذه علامات على شيء أكثر خطورة، مثل الأنفلونزا أو عدوى بكتيرية.

إذا كان الطفل يعاني من الربو أو السكري أو غيرها من الحالات الصحية طويلة الأمد، فاتصل بطبيب الأطفال للتحدث عن الأدوية أو العلاجات الأخرى.

راقب أيضًا علامات مضاعفات الأنفلونزا، مثل الالتهاب الرئوي، وتشمل الأعراض حمى منخفضة الدرجة (أقل من 102 فهرنهايت)، وسعال مخاطي، وألم، وتنفس مجهد أو سريع، وتعب. اتصل بطبيب الأطفال على الفور إذا ظهرت أي من هذه الأعراض.

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