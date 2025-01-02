أطعمة ومشروبات لحمايتك من البرد في الشتاء

منذ بداية فصل الشتاء، ونواجه موجة من البرد الشديد يشكو منها الجميع، ولذلك يبحث الجميع عن أفضل اطعمة ومشروبات تبعث على الدفء.

أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الأطعمة والمشروبات تلعب دورًا هاما في تزويد الجسم بالطاقة والحرارة اللازمة لمواجهة البرد.



وأضافت الدكتورة مها، أنه من المهم اختيار أطعمة تحتوي على عناصر غذائية متوازنة مثل الكربوهيدرات المعقدة، البروتينات، والدهون الصحية. كما أن المشروبات الساخنة تعد خيارًا ممتازًا لتوفير الدفء وتحسين المزاج في الأيام الباردة.



أطعمة ومشروبات لحمايتك من البرد



وتستعرض الدكتورة مها في السطور التالية، مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات التي تبعث على الدفء وتوفر للجسم فوائد غذائية مهمة.



أطعمة لتدفئتك



أطعمة تبعث على الدفء

الشوربات الساخنة

الشوربات بمختلف أنواعها تعتبر من أفضل الخيارات في الشتاء، حيث تقدم الدفء والطاقة. على سبيل المثال:

شوربة العدس: تحتوي على الألياف والبروتينات التي تمنح شعورًا بالشبع والطاقة لفترات طويلة.

شوربة الدجاج بالخضروات: غنية بالفيتامينات والمعادن التي تقوي المناعة وتحسن الدورة الدموية.

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة

الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني، الكينوا، البطاطا الحلوة، والشوفان، تعد مصدرًا رائعًا للطاقة. فهي تمد الجسم بالدفء لفترات طويلة لأنها تحتاج إلى وقت أطول للهضم، مما يساعد على رفع درجة حرارة الجسم تدريجيًا.

البقوليات

العدس، الحمص، والفاصوليا غنية بالبروتين النباتي والمعادن الضرورية، مما يجعلها أطعمة مثالية لفصل الشتاء. كما أنها تعزز من صحة القلب وتمنح إحساسًا مريحًا بالدفء.

الأطعمة الحارة

التوابل مثل الفلفل الحار، الزنجبيل، والقرفة، تساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة معدل التدفئة في الجسم. يمكن إضافتها إلى العديد من الأطباق لتعزيز نكهتها ورفع درجة حرارة الجسم.

المكسرات والبذور

اللوز، عين الجمل، الكاجو، وبذور الشيا واليقطين، تحتوي على الدهون الصحية التي تساهم في توليد طاقة حرارية للجسم.

تناول حفنة صغيرة منها يوميًا يساعد في الحفاظ على الدفء ويمنح الجسم العناصر الغذائية الضرورية.

اللحوم الحمراء والأسماك الدهنية

اللحوم الحمراء غنية بالحديد والبروتين، وهي من المصادر المهمة للطاقة. أما الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، فتحتوي على أوميغا-3، مما يدعم صحة القلب ويمنح الجسم الدفء والطاقة.

مشروبات تبعث على الدفء



مشروبات للتدفئة

الشاي بأنواعه

الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم وتحسن الدورة الدموية.

شاي الأعشاب: مثل شاي الزنجبيل أو شاي القرفة، له خصائص دافئة ويعزز من صحة الجهاز الهضمي.

الكاكاو الساخن

مشروب الكاكاو الساخن يعد من المشروبات الشتوية الكلاسيكية. يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحسن المزاج وتزيد من تدفق الدم، مما يساهم في تدفئة الجسم.

القهوة

القهوة بمحتواها من الكافيين تعمل على تنشيط الجهاز العصبي وتعزز من الدورة الدموية، مما يمنح شعورًا بالدفء.

الحليب الذهبي

وهو مزيج من الحليب الدافئ مع الكركم والعسل. هذا المشروب لا يبعث على الدفء فقط، بل يعزز أيضًا المناعة ويخفف الالتهابات.

ماء الزنجبيل الساخن مع العسل والليمون

هذا المشروب يمنح الجسم دفئًا فوريًا بفضل خصائص الزنجبيل الحارة، ويعمل على تعزيز المناعة بفضل الليمون والعسل.

السحلب

مشروب السحلب التقليدي يعد من المشروبات الدافئة التي تقدم طاقة ودفئًا للجسم، حيث يحتوي على الحليب والنشا الذي يمد الجسم بالسعرات الحرارية.

نصائح تساعدك على الدفء من خلال الأطعمة والمشروبات

احرص على تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من وجبة كبيرة واحدة. هذا يساعد على تحسين عملية الهضم التي تساهم في تدفئة الجسم.

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة، لكن باعتدال لتجنب أي آثار جانبية على المعدة.

شرب كميات كافية من الماء حتى في الشتاء للحفاظ على ترطيب الجسم، إذ يمكن أن يتسبب الجفاف في الشعور بالبرد.

الابتعاد عن المشروبات الباردة أو الغنية بالسكر الصناعي، لأنها قد تخفض من درجة حرارة الجسم.

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