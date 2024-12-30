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صحة ومرأة

الصحة تكشف أهم أعراض دور البرد المنتشر

نزلات البرد، فيتو
نزلات البرد، فيتو

كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض دور البرد المنتشر خلال هذه الفترة، وهو من الأمراض التي تتزامن مع حلول فصل الشتاء.

وجاءت أبرز أعراض دور البرد كالتالي: 

١- ارتفاع درجة الحرارة

٢- احتقان الأنف 

٣- التهاب الحلق 

٤- العطس 

وجددت وزارة الصحة تحذيرها من استخدام حقنة البرد والمعروفة بالأسماء التالية:
-حقنة هتلر
-حقنة 1x3
-الخلطة السحرية لعلاج البرد

وأكدت وزارة الصحة أن حقنة البرد  لها  أضرار جسيمة على الصحة، والتي تصل إلى الوفاة. 

وأوضحت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الفعالة والآمنة لتقوية المناعة والحماية من الإنفلونزا.  

وأكدت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، وفي العديد من الصيدليات. 

من جانبه أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أن دور البرد المنتشر ليس له مضاعفات خطيرة، مشيرا إلى أن أغلب الإصابات هي عدوى عائلية تصيب كل أفراد الأسرة.

وأوضح أن العدوى الفيروسية المنتشرة علاجها بالتغذية الجيدة واستخدام خافض الحرارة، مؤكدا أنه يمكن الشفاء منها خلال أسبوع.

وتابع حديثه أنه يمكن أن يصاب الإنسان بأكثر من نوع عدوى فيروسية في نفس الموسم.

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إن دور البرد المنتشر حاليًّا بين المصريين عبارة عن مجموعة فيروسات تنفسية قد تكون فيروس برد أو الفيروس المخلوي التنفسي أو الإنفلونزا أو متحور كورونا

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة أن ٨٠ % من الإصابات يتم شفاؤها اعتمادًا على قوة المناعة في جسم الإنسان وتقضي على المرض، مع الراحة وشرب السوائل الدافئة.

هل يجب تناول مضاد حيوي؟

 وأكد استشاري الحساسية والمناعة أنه لا يوجد حاجة لتناول مضاد حيوي لعلاج دور البرد المنتشر.

دور البرد المنتشر 

 وأكد استشاري الحساسية والمناعة، أن دور البرد المنتشر حاليا تتمثل أعراضه في آلام وتكسير في العظام وارتفاع في درجة الحرارة ورشح وسعال والتهاب في الحلق، لافتا إلى أن أعراضه تتشابه مع أعراض فيروس الإنفلونزا، مؤكدا أن الحصول على التطعيم يقلل من حدة الأعراض.

وأوضح، استشاري أمراض الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أن كل ٣ أشهر تعلن منظمة الصحة العالمية عن متحور جديد لفيروس كورونا.

متحور جديد لفيروس كورونا 

وأشار إلى أن هناك تحورًا عالميًّا لفيروس كورونا منذ شهر يوليو الماضي.

وحذر استشاري أمراض الحساسية والمناعة من استخدام حقنة البرد الموجودة في الصيدليات، مؤكدا أنها لا تعالج دور البرد المنتشر.

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حقنة البرد كارثية

وأوضح أنها حقنة كارثية تحتوي على كورتيزون ومسكن ومضاد حيوي ليس لها دور طبي وتحدث نوع من الراحة للمريض مؤقتا ولا تعالج الفيروس سواء الإنفلونزا أو البرد.

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