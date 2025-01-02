الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عمدة لاس فيجاس تكشف هوية منفذ الهجوم أمام فندق ترامب

انفجار سيارة أمام
انفجار سيارة أمام فندق ترامب

قالت  عمدة لاس فيجاس كارولين جودمان، اليوم الخميس: إن منفذ هجوم شاحنة تسلا خارج فندق ترامب يدعى ماتيو لفلسبرجر.

حادثة انفجار سيارة أمام فندق ترامب 

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن السلطات تحقق لمعرفة "ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة" بين انفجار شاحنة تسلا أمام فندق لترامب في لاس فيجاس وعملية دهس استهدفت حشدًا من المحتفلين برأس السنة في نيو أورليانز في هجوم أوقع 15 قتيلًا.

ووصف بايدن، متحدثًا من منتجع كامب ديفيد الرئاسي، الهجوم بأنه "عمل شنيع ودنيء".

وفي حديثه إلى الضحايا وسكان نيو أورليانز، قال: "أريدكم أن تعلموا أنني أحزن معكم. أمتنا تحزن معكم بينما أنتم في رحلة الحداد والتعافي".

وأضاف أن سلطات إنفاذ القانون تحقق لجلاء ملابسات انفجار شاحنة تسلا "بما في ذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة بهجوم نيو أورليانز".

حادثة دهس في نيو أورليانز

وأكد أنه "حتى الآن، ليس هناك أي شيء للإعلان عنه بهذا الشأن".

وأشار بايدن إلى أن المسلّح الذي دهس بشاحنته حشدًا من المحتفلين برأس السنة في نيو أورليانز قبل أن يطلق النار على آخرين، نشر مقاطع فيديو "تشير إلى أنه استلهم (أفكار) تنظيم داعش".

ووفق بايدن فإن مكتب التحقيقات الفدرالي أبلغه أن شمس الدين جبار الذي أردته الشرطة في موقع المجزرة "نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل ساعات من تنفيذه هجومه مقاطع فيديو تشير إلى أنه استلهم (أفكار) تنظيم داعش".

ورجح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أن يكون الانفجار الذي وقع في سيارة من طراز "سايبر ترك" أمام فندق ترامب بمدينة لاس فيجاس يوم الأربعاء، عملا إرهابيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب انفجار سيارة أمام فندق ترامب تسلا رأس السنة

مواد متعلقة

ترويج على دماء الضحايا، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارة "تسلا" أمام فندق ترامب

بايدن: التحقيق في شبهة صلة بين هجوم نيو أورليانز وانفجار سيارة تسلا أمام فندق ترامب
ads

الأكثر قراءة

الدشاش يزيح الحريفة 2 عن الصدارة، 5 أسباب وراء تحطيم محمد سعد للبوكس أوفيس

يزعم أنه حفيد خالد بن الوليد ويخطط لغزو الكويت، تفاصيل سقوط سلمان الخالدي فى العراق

بسبب أطفال غزة، مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري (فيديو)

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

مضبوطات بقرابة المليار جنيه، مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط عصابة مخدرات عقب مواجهات مع الشرطة

اشتباكات على الخط الأحمر "سرت الجفرة"، ميليشيات معسكر تيندي تهدد ليبيا بالعودة لزمن العنف المسلح

القومي للاتصالات: إرسال رسائل لأصحاب الهواتف المستحق عليها رسوم جمركية نهاية الأسبوع المقبل

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

ثأر غير مألوف، صيادون يلاحقون خنزيرًا بعد مهاجمة مواطن في تركيا

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2025.1.2

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الخميس؟

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة القرآن قبل صلاتي الفجر والجمعة؟ دار الإفتاء تجيب

معنى المَثُلات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة الرعد

أمين البحوث الإسلامية: خطى رسول الله ومنهجه سبيل مهم لتحقيق الإنسانية الكاملة

المزيد
الجريدة الرسمية