الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حادث نيو أورليانز، بايدن يتابع التحقيقات وترامب يصفه بالشر الخالص

حادث نيو أورليانز،
حادث نيو أورليانز، فيتو

علق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، علي حادث إطلاق النار في نيو أورليانز بالقول "شر خالص".

أول تعليق من ترامب وبايدن علي حادث نيو أورليانز

وتابع ترامب فى سياق تعليقه على حادث نيو أورليانز، عبر منصته  "تروث سوشيال" قائلا: إنه عندما قلت إن المجرمين القادمين هم أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين لدينا في بلدنا، تم دحض هذا البيان باستمرار من قبل الديمقراطيين ووسائل الإعلام الإخبارية الكاذبة، ولكن تبين أنه كان صحيحا".

وأضاف الرئيس الأمريكى المنتخب، أن معدل الجريمة في بلادنا وصل إلى مستوى لم يشهده أحد من قبل، قلوبنا مع جميع الضحايا الأبرياء وأحبائهم، بما في ذلك الضباط الشجعان في قسم شرطة نيو أورليانز".

وأكد دونالد ترامب، المقرر له تسلم الحكم فى 20 يناير الجاري، أن إدارته ستدعم مدينة نيو أورليانز بشكل كامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا "العمل الشرير المحض".

بايدن يطلع على حادث هجوم نيو أورليانز

فى ذات السياق، أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن، أطلع على أحدث مستجدات حادث نيو أورليانز، مؤكدًا أن المحققين  يفحصون شاحنة منفذ الهجوم لمعرفة الدافع وراءه، فيما قال مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالية "FBI": إنه يجرى التحقيق في الهجوم على أنه من "أعمال الإرهاب".

 وقبل وقت سابق  أبلغ مسؤولون من قوات إنفاذ القانون أن المشتبه في ارتكابه حادث الدهس وإطلاق النار في مدينة نيو أورليانز قتل بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

حادث دهس نيو أورليانز فى أمريكا

وأكدت الشرطة في نيو أورليانز أن سائق الشاحنة الصغيرة الذي صدم حشدا من المحتفلين برأس السنة في المدينة الأمريكية،   حاول دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وقالت المسؤولة في الشرطة آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحفي عقب الهجوم الذي أوقع 10 قتلى على الأقل، إن السائق "كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة".

 


وأشارت إلى أنه أطلق النار من سيارته على شرطيين متسببا بإصابة اثنين منهما حالتهما مستقرة.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن المحققين عثروا على عبوة ناسفة بدائية الصنع في موقع عملية الدهس.

وقالت أليثيا دنكان من مكتب “إف بي آي” خلال مؤتمر صحفي بعد الهجوم: "نعمل على التأكد مما إذا كانت هذه العبوة قابلة للاستخدام أم لا".

ولم تحدد هيئة الطوارئ وقت الهجوم، لكن من المؤكد أن المنطقة كانت مكتظة بالأشخاص الذين كانوا يحتفلون بليلة رأس السنة في الحي التاريخي الشهير المعروف بـ الحي الفرنسي.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن شهود قولهم إن شاحنة كانت تسير  بسرعة كبيرة  صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ في إطلاق النار، ما دفع الشرطة إلى الرد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرئيس الأمريكى حادث دهس حادث إطلاق النار نيو أورليانز عملية الدهس

مواد متعلقة

ترامب يبدأ العام الجديد بتحذير أخير لحماس

بايدن المستهدف، العثور على 150 عبوة ناسفة بحوزة شخص بولاية فيرجينيا الأمريكية

قفزة للدولار في آخر تداولات 2024 بعد توقعات أسعار الفائدة 2025 وسياسات ترامب المرتقبة

استقالة المحقق في قضية اقتحام أنصار ترامب للكابيتول
ads

الأكثر قراءة

حسام موافي: الجواز مقاسات ومينفعش الدكتورة تتجوز ابن البواب(فيديو)

وزير الأوقاف يستقبل الشاب محمود نجاح صاحب واقعة القطة الشهيرة

النيابة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي

الحكومة تسمع منذ سنتين ولم تفعل شيئا، مدبولي يرد على السؤال الأبرز للمصريين

سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

مدبولي يوضح موقف الحكومة من ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة

أسرة أول مولودة فى مصر 2025: شاركنا جميعا فى اختيار الاسم (فيديو)

منوعات

المزيد

البرق يقطع الكهرباء ويضرب واشنطن عشية رأس السنة

لص يسرق مجوهرات بـ13 مليون دولار من جارة سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا

مقطع مرعب، أمريكي كاد يقتل نفسه بلدغة أفعى سامة ليصبح مشهورًا (فيديو)

51 درجة تحت الصفر، تحذير من برد قارس في مدينة روسية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 1-1-2025

ارتفاع أسعار عبوة نيدو 25 جراما ونسكويك بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الاربعاء 1 يناير

إنستاباي تعلن عن عودة التطبيق للعمل بشكل طبيعي

المزيد

انفوجراف

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الزخرف وفضائلها وما ورد بشأنها

أسماء سورة الشورى وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة التحديات وحل المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية