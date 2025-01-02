مصرع شاب في حادث سير بالعبور

لقي شاب مصرعه أثناء عبوره الطريق بعد مدخل العبور بالقليوبية اتجاه الاسماعيلية، وصرحت النيابة بدفن الجثة ذلك بعد إجراء الكشف الطبي على الجثة لتحديد سبب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث للوقوف على ظروفه وملابساته.

مصرع شخص بمدخل العبور

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع شخص بمدخل العبور.

على الفور انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص، تبين مصرع شخص يدعي سيد عطية ٥٢ سنة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه بالقليوبية

كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة بالقليوبية التحقيقات، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، على أن يتم التصريح بدفن الجثة بعد استكمال الإجراءات.

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