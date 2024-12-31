أسماء الفائزين في معرض القليوبية للعلوم والهندسة

أعلنت محافظة القليوبية اليوم أسماء الطلاب الفائزين من أبناء القليوبية الفائزين في ختام معرض المحافظة للعلوم والهندسة الذي أقيم بمجمع هيئة الشبان العالمية ببنها، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ومصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والمستشار مصطفى عبد الحميد فرج رئيس هيئة الشبان العالمية بالقليوبية.

اسماء الفائزين في معرض القليوبية للعلوم والهندسة

أشار محافظ القليوبية أنه المعرض ضم 63 مشروعا وابتكارات للطلاب في عدة مجالات هي الهندسة الميكانيكية والطاقة والعلوم والنبات، والهندسة البيئية، والبرمجة، والطاقة الكيميائية، والعلوم الطبية، والهندسة الطبية، والكيمياء، الأنظمة المدمجة، وعلوم البيئة والأرض، والروبوتات، والعلوم السلوكية

أوضح محافظ القليوبية أن عدد المشروعات الفائزة والمؤهلة في معرض مصر للعلوم والهندسة للعام الدراسي 2024 - 2025 بلغ 35 مشروعا بينها 18 مشروعا لطلاب المدارس والإدارات المختلفة و17 مشروعا من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بإجمالي 65 طالبا وطالبة كالتالي

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