افتتاح عيادة القلب والإيكو في مستشفى القناطر الخيرية

أعلن مستشفى القناطر الخيرية العام بمحافظة القليوبية، عن افتتاح عيادة القلب والإيكو، حيث يقدم خدمات طبية متطورة لجميع أهالي القناطر والمناطق المجاورة على مدار الأسبوع، وبأجر رمزي يتيح للجميع الاستفادة من الرعاية الطبية المتميزة.

افتتاح عيادة القلب والإيكو بالقليوبية

أوضح الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بـ القليوبية أن العيادة تتميز باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، بما في ذلك جهاز VIVID المتخصص، مع فريق طبي متميز من نخبة الأطباء والخبرات المهنية لضمان أعلى معايير الجودة والرعاية.

أكد الشلقاني التزام مستشفى القناطر الخيرية العام المستمر بتحسين الخدمات الصحية وتوفير أفضل رعاية طبية لكل أفراد المجتمع.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الدكتور محمد جمال سلامة وكيل المديرية، وتوجيهات الدكتورة اميمه عباس مدير عام الطب العلاجي، وتحت إشراف الدكتور حسنين لطفي مدير ادارة المستشفيات ومدير المستشفى الدكتور سيد النحاس.

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