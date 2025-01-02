الخميس 02 يناير 2025
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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق شبرا بنها الحر

إصابة 5 أشخاص في
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق شبرا بنها الحر،فيتو

 أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، إثر تصادم ميكروباص بالرصيف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية 

 جاءت أسماء المصابين أحمد محمد عوض 25 سنة المنصورة كدمات وسحجات بالجسم وجرح بالرأس، صبحي سالم سلمان 43 كدمات وسحجات بالجسم وفاء أبو زيد أحمد المنصورة 39 سنة كدمات بالجسم ويوسف محمد فتحى 17 سنة طالب ومحمد مرتضى عرفة 23 سنة طالب بطب الأزهر.

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز قليوب بوقوع حادث تصادم ميكروباص   وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب للعلاج، واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الحر بعد حادث تصادم 

 انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارتين إسعاف وبالمعاينة الأولية تبين إصابة 5 أشخاص بسبب حادث تصادم سيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع أثار وتلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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