التصريح بدفن جثمان طفل لقى مصرعه غرقا في القليوبية

صرحت النيابة العامة في قليوب بدفن جثمان طفل يبلغ من العمر 6 سنوات لقى مصرعه غرقا، إثر سقوطه بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة قليوب.

وكان تم انتشال الجثة، ونقلها لمستشفى قليوب، وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

وفاة طفل غرقا بالقليوبية

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية بلاغا يفيد بوفاة طفل غرقًا بعد ساعات طويلة من البحث المكثف، عقب سقوطه بإحدى الترع أثناء قيامه باللهو على حافتها بدائرة مركز شرطة قليوب.

وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وفاة الطفل آدم، الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد ساعات طويلة من البحث المكثف، في الترعة القريبة من منطقة نادي بميت حلفا أثناء قيامه باللهو على حافتها، وأن الموقع الذي عُثر عليه فيه قريبًا من النقطة التي أظهرت فيها كاميرات المراقبة سقوطه أثناء لعبه على دكة خشبية بجانب الترعة، وتم إنتشال الجثة ونفى الشبهة الجنائية.

البداية كانت عندما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في منطقة قليوب خلال الساعات الماضية الحديث عن اختفاء طفل يدعى آدم، مما دفع الأهالي والشرطة للبحث عنه في المنطقة وكاميرات المراقبة.

اختفاء طفل والإبلاغ عن اختفائه بالقليوبية

كان «آدم» يلعب كعادته في الشارع أمام منزله، واختفى عصر يوم الاثنين الماضي، حيث اعتادت والدته مراقبته عن قرب، ولكن في تلك اللحظة المشؤومة انزلقت قدماه وسقط في الترعة دون أن يلاحظ أحد.

بدأت والدته، المعروفة بمرافقتها الدائمة له، تبحث عنه دون جدوى، وبالبحث في الكاميرات التي راجعها الأهالي والشرطة أكدت أن الشارع كان خاليًا تمامًا وقت الحادث، مما بدء الشائعات عن تعرضه للاختطاف أو الابتزاز، كما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي.

البحث عن الطفل بالقليوبية استمر 36 ساعة، وشمل تمشيط المناطق المحيطة والترعة، إلى أن تمكن الأهالي، من العثور عليه في الترعة، وجرى نقله على الفور إلى مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.

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