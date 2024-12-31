محافظ القليوبية يفتتح معرض الكتاب الأول بقصر ثقافة القناطر الخيرية

شهد قصر ثقافة القناطر الخيرية، احتفالًا ثقافيًا تضمن افتتاح معرض الكتاب وأمسية شعرية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عبد الحافظ نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والنائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب والنائب والكاتب الصحفي أبو سريع أمام عضو مجلس الشيوخ وسط حضور كبير من المثقفين والأدباء والفنانين وأهالي المدينة.

افتتاح معرض الكتاب بالقناطر الخيرية

يستمر المعرض حتى 7 يناير المقبل، وتقدم هيئة قصور الثقافة أكثر من 250 عنوانًا لما أصدرته خلال العام الحالي بجميع سلاسل النشر حوالي ١٠ آلاف كتاب بأسعار مخفضة؛ ومنها كتب سلسلة الذخائر "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام"، "طبقات الأطباء والحكماء"، ومن ذاكرة الكتابة "تاريخ النهب الاستعماري لمصر"، "المصريون المحدثون"، "عبد الله جاك مينو وخروج الفرنسيين من مصر"، و"الحملة الفرنسية وظهور محمد علي"، بالإضافة إلى إصدارات الفلسفة "تاريخ الفلسفة الحديثة"، و"مفهوم الصورة"، وإصدارات حكاية مصر "هيكل وتوفيق الحكيم.. أزمة المثقف المصري"، "من أحوال حفر البرزخ.. نهاية ديليسبس"، و"مصلحة الجمارك المصرية".



وخلال تفقد للمحافظ المعرض وجه بالتنسيق مع جامعة بنها ومديرية التربية والتعليم بإنشاء قوافل طلابية وذلك لتفقد المعرض، وذلك بالتنسيق مع ثقافة القليوبية.

كما يشمل المعرض، أحدث ما صدر عن الهيئة في سلاسل النشر الإقليمي، والتي تتنوع بين الدواوين الشعرية والمجموعات القصصية ومسرحيات الأطفال والدراسات النقدية؛ ومنها: "ربع آدم"، "شوارع دايخة ع العمدان"، "جماليات القصة القصيرة بين الرؤية والتشكيل"، "موسيقى الحجر"، "همام ومغارة الأحلام"، "شارميست"، "جفنة الدم"، "حلم سعيد"، بجانب إصدارات السلاسل الإبداعية؛ ومنها: أصوات أدبية، روائع المسرح العالمي، الدراسات الشعبية والكتابات النقدية، ومجلات قطر الندى للأطفال.



وأختتم محافظ القليوبية بحضور أمسية شعرية بقصر ثقافة القناطر الخيرية، والذي ينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة الاستاذه لميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القليوبية، برئاسة الفنان ياسر فريد، حيث شهد أمسيات شعرية بحضور لفيف من الشعراء والأدباء، يديرها الشاعر والكاتب المسرحي طارق عمران، بالإضافة إلى الشاعران جواد البابلي وفتحي نور الدين.

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