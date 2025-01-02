وحدة السكان بالإسماعيلية تنظم ندوة توعوية عن تنمية الأسرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة الإسماعيلية ندوة توعوية عن تنمية الأسرة المصرية وخطورة الزواج المبكر، وذلك بمقر الوحدة المحلية لقرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

تنفيذ الندوة ضمن مبادرة بداية

وأوضحت أماني محمد السمان مدير وحدة السكان بالديوان العام بالإسماعيلية، أنه تطبيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، تم تنفيذ الندوة التوعوية ضمن مبادرة "خلفتك مسئوليتك احسبها صح".

الهدف من الندوة

وتهدف الندوة إلى التوعية بتأثير الزواج المبكر على الفتاة وأضراره من الناحية الصحية والاجتماعية.

ضرورة متابعة الصحة الإنتاجية

كما تناولت الندوة الصحة الإنجابية وضرورة المتابعة الدورية لصحة الأم خلال فترة الحمل حفاظًا على سلامة الأم والجنين على حد سواء، هذا إلى جانب التوعية باستخدام وسائل منع الحمل المناسبة لكل سيدة وخطورة الحمل المتأخر بعد سن الأربعين على صحة الأم والجنين.

حيث شهد التدريب نقاشات ثرية وتفاعلًا ملحوظًا من المشاركين البالغ عددهم 60 سيدة.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على حل القضية السكانية وتسريع الاستجابة المحلية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين؛ من أجل دعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وفي إطار جهود الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية بتقديم الدعم الفني المستمر ومتابعة أنشطة وحدات السكان بالتنسيق مع جميع شركاء العمل في جميع المحافظات لضمان الحقوق السكانية في الثروة البشرية ورفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وبرئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل.



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