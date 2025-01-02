الخميس 02 يناير 2025
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وزير الأوقاف: نعمل على الارتقاء بالأداء العلمي والدعوي للأئمة لتحقيق رسالة مستنيرة

وزير الأوقاف يجتمع
وزير الأوقاف يجتمع بمدير مديرية أوقاف المنوفية

عقد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الشيخ محمد رجب خليفة، مدير مديرية أوقاف المنوفية، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور فضيلة الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة؛ والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد وزير الأوقاف للإصلاح الإداري.

وزير الأوقاف يجتمع بمدير مديرية أوقاف المنوفية لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي

استهدف الاجتماع تعزيز الانضباط الإداري والدعوي في مديرية أوقاف المنوفية، ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير دوريًّا مع مديري المديريات؛ لمتابعة الأداء في مختلف المديريات.

وخلال اللقاء رحب وزير الأوقاف بمدير المديرية، مشيدًا بأدائه ودوره في خدمة الدعوة، مثمنًا دوره في إدارته، واصفًا له بأنه مدير مثالي ونموذج مشرف لمديري المديريات

وزير الأوقاف: نعمل على الارتقاء بالأداء العلمي والدعوي لتحقيق رسالة مستنيرة

وناقش معه أوضاع العمل داخل المديرية والتحديات الحالية وسبل مواجهتها؛ ضمانًا لاستمرار العمل بكفاءة، ووضع حلول عملية لتذليل العقبات؛ ما يسهم في جودة الأداء الإداري والدعوي.

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أسامة الأزهري الدكتور اسامة الازهري مديرية أوقاف المنوفية وزير الأوقاف الازهر

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