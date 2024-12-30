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محافظات

فوز 3 أشقاء من بني سويف بالمركزين الثاني والثالث عالميًا بمسابقة اليوسي ماث

بمسابقة اليوسي ماث
بمسابقة اليوسي ماث

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، عن فوز ثلاثة أشقاء من أبناء بني سويف بالمركزين الثاني والثالث عالميا، ضمن الفريق المصري الحاصل على الكأس الذهبية في مسابقة "اليوسي ماث العالمية". 

محافظ بني سويف يهنئ الفائزين

وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسئولي التعليم بمناسبة فوز الأشقاء الثلاثة بالمركزين الثاني والثالث، في المسابقة التي أقيمت بالعاصمة الهندية نيودلهي، وبمشاركة طلاب 75 دولة، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز والتميز الذي حققه الطلاب، مقدما التهنئة لهم بمناسبة تفوقهم على أقرانهم من الطلاب على مستوى العالم في تلك المسابقة الدولية.

وأشارت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التعليم بـ بني سويف، إلى استقبالها "اليوم" للطلبة الأشقاء لتكريمهم وهم: مارك نادر فتحي الحاصل على المركز الثاني عالميا، في المرحلة الإعدادية، وسلفيا نادر فتحي الحاصلة على المركز الثاني المرحلة الابتدائية وشقيقهما: مينا نادر فتحي وحصوله على المركز الثالث في نفس البطولة، وجميعهم من مدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية لغات التابعة لإدارة تعليم الفشن.

 جائزة الدولة للمبدع الصغير

كما تم تكريم الطالب مصطفى محمود عطيه بمدرسة أحمد زويل الرسمية لغات بـ بني سويف لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية "المبدع الصغير 2024" في مجال تصميم المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وتم تسليم المكرمين شهادات تقدير، نظير تميزهم ونبوغهم العلمي، وذلك في حضور  سعيد ندا وكيل المديرية، هاني رجائي مدير عام التعليم العام، ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية، إيناس الكردي مدير إدارة الموهوبين، ناصر سيد مسئول التعلم الذكي بإدارة الموهوبين.

 فيما قدم سعيد ندا وكيل المديرية التهنئة للطلاب، مؤكدًا على دعم المديرية للطلاب الموهوبين والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم موجها الشكر والتقدير لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي.

برنامج تطوير عقلي مميز للأطفال

وتجدر الإشارة إلى "يوسي ماث " هو برنامج تطوير عقلي مميز للأطفال مخصص لتفعيل طاقتهم العقلية الكامنة في المرحلة العمرية التي يبلغ فيها العقل ذروة تطوره ونموه، حيث يسهم البرنامج في تطوير قدرة الطلاب على التركيز، والملاحظة والاستماع، والتحليل والتصور، وتقوية الذاكرة، وتعزيز السرعة والدقة والثقة بالنفس ويقوم ببناء أساس متين في مجال التحصيل الأكاديمي.

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