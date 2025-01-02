الخميس 02 يناير 2025
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ورشة عمل حول منظومة الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها الأهلية

جامعة بنها الأهلية،
جامعة بنها الأهلية، فيتو

 نظمت جامعة بنها الأهلية أول ورشة عمل تفاعلية حول منظومة الاختبارات الإلكترونية تحت عنوان التصحيح الإلكتروني، تحت رعاية الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها  الأهلية، وفي إطار خطة الجامعة لتطوير العملية التعليمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة.

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التعريف بأحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في أنظمة التصحيح الإلكتروني

 واستهدفت الورشة تعريف المشاركين بأحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في أنظمة التصحيح الإلكتروني، وكيفية تطبيقها لتحسين دقة وكفاءة عمليات التقييم والامتحانات، كما تضمنت الورشة جلسات تدريبية وعروضًا تطبيقية حول استخدام التطبيق الخاص بالتصحيح الإلكتروني.


وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور حسين المغربي، على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال التعليم، مشيرًا إلى أن التصحيح الإلكتروني يمثل خطوة نحو تحقيق الشفافية والعدالة في تقييم الطلاب، بالإضافة إلى تقليل الجهد والوقت المبذولين في عمليات التصحيح التقليدية. 


وأشار إلى دعم جامعة بنها الاهلية  الكامل لملف التحول الرقمي بهدف الوصول الي جامعة ذكية. 
وأضاف الدكتور شادي المشد، أن "التصحيح الإلكتروني" ليس مجرد أداة لتسهيل العمل، بل هو نظام متكامل يسهم في تقديم تجربة تعليمية أكثر فعالية. فمن خلال تطبيق هذه الأنظمة، يمكننا ضمان تقييم عادل ودقيق للطلاب، مما يعزز من مستوى التعليم في الجامعة”، مشددا على ضرورة تدريب الكوادر الأكاديمية على استخدام هذه التقنيات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

 

تعزيز القدرات الرقمية والتكنولوجية للكوادر الأكاديمية والإدارية

 وأشاد المشاركون في الورشة بجهود جامعة بنها الاهلية  في تعزيز القدرات الرقمية والتكنولوجية للكوادر الأكاديمية والإدارية، مشيرين إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين تجربة الطالب التعليمية.
وحاضر في ورشة العمل  نرمين امين مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات وفاطمة القناوي ومحمد علي من إدارة تكنولوجيا المعلومات، واستعرضوا التطبيق من الناحية العملية من خلال أمثلة حقيقية.

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