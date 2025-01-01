جامعة بنها تستضيف أستاذ في تخصص الأسماك من "غرب جورجيا"

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، عن استضافة الجامعة الدكتورة جانيت إليزا بيث فيشر أستاذ الأسماك بجامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى شهر مارس القادم.

زيارة الأساتذة الأمريكيين لجامعة بنها

وأشار " الجيزاوي " إلى أن الزيارة تأتي في إطار برنامج فولبرايت الأساتذة الأمريكيين والذي يتيح للجامعات المصرية استضافة أساتذة أمريكيين في التخصصات العلمية المختلفة للتدريس وإجراء الأبحاث بالتعاون مع نظرائهم من الأساتذة المصريين.

وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن جامعة بنها حريصة علي تشجيع مثل تلك الزيارات والانفتاح على العالم لتبادل الخبرات بين أساتذة الجامعة والجامعات المرموقة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي والبحثي في مختلف المجالات.

من جانبه قال الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر أن الدكتورة جانيت الأستاذ بجامعة غرب جورجيا من ضمن المختصين في بيولوجيا الأسماك وسوف يتم تبادل الخبرات مع الأساتذة المصريين في علم الأسماك حول تكنولوجيا البيوفلوك والمحفزات المناعية الغذائية لتحسين مقاومة أسماك البلطي النيلي لدرجات الحرارة الباردة، ودراسة مدى إمكانية استخدام الإضافات الغذائية المحفزة للمناعة مثل الصمغ العربي وخليط من الزنك والسيلينيوم وكذلك تقنية البيوفلوك لتحسين النمو ومعدلات الإعاشة لأسماك البلطي المعرضة لدرجات الحرارة المنخفضة.

زيارة استاذة بأمريكا لزراعة مشتهر

وأشار الدكتور محمد شعبان رئيس قسم الإنتاج الحيواني وأستاذ الأسماك بكلية الزراعة بمشتهر إلى أنه من المقرر أثناء الزيارة إلقاء الدكتورة جانيت عدد من المحاضرات لطلاب الجامعة.

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