سائق توك توك يتهم 3 أشخاص بالشروع في قتله بسبب معاكسة فتاة في القليوبية

اتهم سائق توك توك، 3 أشخاص بالتعدي عليه بالضرب والشروع في قتله، بسبب معاكسة فتاة بالشارع، على طريق قليوب – القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية وتم نقل المصاب إلى المستشفى وجار ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز القناطر الخيرية يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول" عبد الرحمن ع ف " 27 سنة سائق توك توك مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ ونزيف في قاع العين وشرخ فى الوجه وكسر بالأنف في قليوب والحالة العامة سيئة.

انتقلت قوة أمنية وبسؤال المجنى عليه أفاد بأنه أثناء توقفه مستقلا التوك توك الخاص به بالطريق العام فوجئ بـ 3 أشخاص يعتدون عليه بحجة معاكسته فتاة أمام منزلهم مما أسفر عن إصابته نتيجة ضربة بآلات حادة وأسلحة بيضاء.

وأعطى المتهم للأجهزة الأمنية أوصاف الجناة وجار ضبطهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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