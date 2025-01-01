جامعة بنها تناقش قانون حقوق ذوي الإعاقة وكيفية دمجهم فى المجتمع الجامعي

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ورشة عمل " قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" والذي نظمها مركز مصطفي صادق الرافعي لخدمة ذوي الإعاقة.

جامعة بنها تناقش قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي أن ورشة العمل تأتي ضمن مشروع امديست لإنشاء وتطوير مراكز ذوي الاعاقة بالجامعات الحكومية، مشيرا إلي أن جامعة بنها تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم، ودمجهم فى المجتمع الجامعي وتوفير كافة الدعم لهم وحل أية صعوبات أو مشكلات قد تواجههم، باعتبارهم شركاء التنمية في الوطن.

وأشارت الدكتور جيهان عبد الهادى إلى أن الورشة تناولت محاور متنوعة من بينها نشر الوعي بالقانون المصري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل وتسليط الضوء علي المفاهيم والمصطلحات والتأشيرات اللازمة لأنواع الإعاقات المختلفة.

من جانبها أضافت الدكتورة سمر عبدالحميد مدير مركز مصطفى صادق الرفاعي بجامعة بنها أن المركز حريص علي عقد مجموعة من الدورات تدريبية وورش عمل لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة بنها لنشر الوعي بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة.

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