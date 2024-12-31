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رياضة

تياجو موتا يعلن قائمة يوفنتوس لكأس السوبر الإيطالي

يوفنتوس
يوفنتوس

أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس، قائمة فريقه المسافرة إلى السعودية، استعدادا للمشاركة في كأس السوبر الإيطالي.

استبعاد دانيلو وعودة ثلاثي

شهدت قائمة البيانكونيري استبعاد المدافع دانيلو من القائمة، وسط أنباء قوية تربطه بمغادرة النادي خلال الميركاتو الشتوي من أجل الانتقال لنابولي في يناير.

في المقابل، استعاد موتا خدمات 3 لاعبين وهم: تيموثي وياه، دانييلي روجاني وروهي.

يوفنتوس يواجه ميلان في نصف نهائي السوبر الإيطالي 

ويستعد يوفنتوس لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام ميلان، في نصف النهائي، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من إنتر ميلان وأتالانتا.

قائمة يوفنتوس لكأس السوبر الإيطالي 

وفيما يلي قائمة السيدة العجوز:

حراسة المرمى: بيرين، بنسوليو، دي جريجوريو.

خط الدفاع: جاتي، كالولو، كامبياسو، سافونا، روهي.

خط الوسط: لوكاتيلي، كوبمينرز، ماكيني، تورام، دوجلاس لويز، فاجيولي.

خط الهجوم: كونسيساو، فلاهوفيتش، يلدز، جونزاليس، أدزيتش، وياه، مبانجولا. 

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