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رياضة

إنتر ميلان يسيطر على التشكيل المثالي للدوري الإيطالي في 2024

إنترميلان
إنترميلان

 كشفت شبكة سوفا سوكر المتخصصة في الأرقام والإحصائيات عن التشكيل المثالي من الدوري الإيطالي خلال عام 2024.

 

التشكيل المثالي للدوري الإيطالي 

 وشهد التشكيل سيطرة من لاعبي إنتر ميلان بتواجد 4 لاعبين وهم بافارد وبستواني وهاكان تشانهالنجلو وماركوس تورام.

وواصل الإنتر، نتائجه المميزة في الكالتشيو، بفوز عريض على كالياري، بثلاثية نظيفة، على ملعب سردينيا أرينا، في الجولة 18.


وبحسب شبكة "أوبتا"، فقد انتصر إنتر ميلان في 5 مباريات متتالية خارج أرضه، دون اهتزاز شباكه، خلال موسم واحد بالدوري الإيطالي، للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ موسم 1966-1967.

 

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة في وصافة الكالتشيو، فيما تجمد رصيد كالياري عند 14 نقطة بالمركز 18.

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