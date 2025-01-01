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رياضة

بقيادة إنتر ميلان، صراع رباعي على لقب السوبر الإيطالي في السعودية

السوبر الايطالي
السوبر الايطالي

يسعى إنتر ميلان للحفاظ على لقبه كبطل لكأس السوبر الإيطالي، حينما يستهل مشواره في المسابقة بمواجهة أتالانتا غدًا الخميس في الدور قبل النهائي من البطولة التي ستقام منافساتها في العاصمة السعودية الرياض.

صراع كأس السوبر الإيطالي 

وتستضيف السعودية منافسات السوبر الإيطالي للموسم الثالث على التوالي والخامس في تاريخ المسابقة، حيث استضافت المباراة النهائية للبطولة أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة، قبل أن تستضيف النسخة الماضية التي أقيمت بمشاركة 4 فرق.


وتشارك في المسابقة فرق إنتر ميلان، حامل لقب الدوري، ويوفنتوس حامل لقب الكأس، وميلان وصيف الدوري، وأتالانتا وصيف الكأس.


ويدخل إنتر ميلان مواجهة أتالانتا، وعينه على الفوز من أجل ضمان بلوغ المباراة النهائية، وتحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي، والتاسع في تاريخه، ليعادل بذلك رقم يوفنتوس، أكثر الفرق تتويجًا باللقب.


ويتسلح إنتر ميلان بخبرات مدربه سيموني إنزاغي، بالإضافة لنجومه مثل المهاجم الفرنسي ماركوس تورام وشريكه في خط الهجوم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بالإضافة إلى أسماء أخرى في وسط الملعب مثل نيكولو باريلا، وهاكان شالهان أوغلو، وفيدريكو ديماركو والحارس يان سومر وغيرهم.


ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف أتالانتا المتصدر ونابولي وصيف الترتيب.

وتأتي بطولة السوبر الإيطالي في منتصف الموسم كفرصة لموتا وفريقه من أجل تصحيح المسار، خاصة وأن الفريق على المستوى الأوروبي سيكون مقبلًا على تحدي الوصول إلى دور الـ16، إما من خلال المراكز الثماني الأولى، أو من خلال المراكز من التاسع وحتى 24 من أجل خوض مباراة فاصلة تقوده لدور الـ16.
ويتأهل الفائز من المواجهة الأولى (إنتر ميلان وأتالانتا) لمواجهة الفائز من المباراة الثانية (ميلان ويوفنتوس) في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم 6 يناير الجاري في ملعب "الأول بارك" في الرياض، الذي سيستضيف كل مباريات المسابقة.

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