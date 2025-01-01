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رياضة

كأس السوبر الإيطالي، مدرب انتر ميلان يحذر من خطورة أتالانتا

سيموني إنزاجي، مدرب
سيموني إنزاجي، مدرب فريق إنتر ميلان

اعترف سيموني إنزاجي، مدرب فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم، بقوة منافسه أتالانتا قبل مواجهته، غدًا الخميس، في نصف نهائي السوبر الإيطالي على ملعب الأول بارك في الرياض.

مدرب انتر ميلان يحذر من أتالانتا


وقال إنزاجي خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، في العاصمة السعودية: “يتقابل فريقان قدما مستويات جيدة، سواء في إيطاليا أو الأبطال، أتالانتا حقق أداء كبيرًا، فازوا بالدوري الأوروبي، فالفوز فيه عظيم..هم ليسوا مفاجأة، بل فريقًا مهابًا، كما كان الحال ضدهم سابقًا، ويجب أن نكون أقوياء للفوز عليهم، فهم حققوا نجاحات كبيرة للغاية”.


وأضاف المدرب الإيطالي: “السوبر هدف مهم، وأثبتنا ذلك، نحن الذين فزنا به هنا، وغدًا نريد تقديم لقاء كبير حتى الوصول إلى النهائي، لكن هناك 3 فرق أخرى لديها الهدف نفسه.. ستكون هناك صعوبات كبرى بدءًا من لقاء الغد، فخصمنا هو أتالانتا، الذي يقدم أداء عظيمًا”.
وعن توقعه مفاجآت من أتالانتا، قال إنزاجي: “بالنسبة للمباريات السابقة، التي قدمناها ضدهم، فهي لا تخدمنا، وسوق الانتقالات كان مفتوحًا، ولكن منذ 3 أشهر ونصف الشهر، قدموا أداء عظيمًا..هم فريق ذو جودة عالية في كل مناطق الملعب، ويجب علينا تقديم أداء عظيم للفوز باللقاء”.

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الدورى الأوروبي الف السعودية الرياض تالانتا بالدوري الأوروبي سيموني انزاجي

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