جاسبريني يعلن قائمة أتالانتا لكأس السوبر الإيطالي

أعلن جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لفريق أتالانتا، عن استدعاء 23 لاعبا لقائمة الفريق المشاركة في كأس السوبر الإيطالي.

وتأكد غياب 3 لاعبين عن فريق أتالانتا، هم خوان كوادرادو وماتيو ريتيجي وجيانلوكا ساكاماكا، حيث يعاني الثلاثي من إصابات مختلفة.

أتالانتا يواجه إنتر ميلان في السوبر الإيطالي

وتنتظر أتالانتا مواجهة صعبة للغاية، حيث سيصطدم بفريق إنتر ميلان، مساء الغد الخميس، في نصف النهائي، لتحديد الطرف الأول في المباراة النهائية، الذي سيواجه المنتصر من المباراة الثانية بين يوفنتوس وميلان.

قائمة أتالانتا لخوض كأس السوبر الإيطالي

وفيما يلي قائمة أتالانتا:

حراسة المرمى: كارنيسكي، روسي، باتريسيو.

خط الدفاع: بيلانوفا، ديميسيتي، هين، كولاسيناك، كوسونو، روجيري، سكالفيني، تولوي، زاباكوستا، باليسترا.

خط الوسط: بريشيانيني، دي رون، إيدرسون، بازاليتش، ساماردزيتش، سوليمانا.

خط الهجوم: دي كيتيلار، لوكمان، فانيا فلاهوفيتش، زانيولو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.