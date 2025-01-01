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رياضة

جاسبريني يعلن قائمة أتالانتا لكأس السوبر الإيطالي

أتالانتا، فيتو
أتالانتا، فيتو

أعلن جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لفريق أتالانتا، عن استدعاء 23 لاعبا لقائمة الفريق المشاركة في كأس السوبر الإيطالي.

وتأكد غياب 3 لاعبين عن فريق أتالانتا، هم خوان كوادرادو وماتيو ريتيجي وجيانلوكا ساكاماكا، حيث يعاني الثلاثي من إصابات مختلفة.

أتالانتا يواجه إنتر ميلان في السوبر الإيطالي 

وتنتظر أتالانتا مواجهة صعبة للغاية، حيث سيصطدم بفريق إنتر ميلان، مساء الغد الخميس، في نصف النهائي، لتحديد الطرف الأول في المباراة النهائية، الذي سيواجه المنتصر من المباراة الثانية بين يوفنتوس وميلان.

قائمة أتالانتا لخوض كأس السوبر الإيطالي 

وفيما يلي قائمة أتالانتا:

حراسة المرمى: كارنيسكي، روسي، باتريسيو.

خط الدفاع: بيلانوفا، ديميسيتي، هين، كولاسيناك، كوسونو، روجيري، سكالفيني، تولوي، زاباكوستا، باليسترا.

خط الوسط: بريشيانيني، دي رون، إيدرسون، بازاليتش، ساماردزيتش، سوليمانا.

خط الهجوم: دي كيتيلار، لوكمان، فانيا فلاهوفيتش، زانيولو.

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