الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

بعد الدهس والانفجار، الكشف عن حادث جديد في نيويورك

حادث نيويورك، فيتو
حادث نيويورك، فيتو

أكد محقق في شرطة نيويورك لـ"رويترز" إصابة عدد من المواطنين في واقعة إطلاق نار عشوائي في منطقة كوينز بمدينة نيويورك في وقت متأخر من عشية العام الجديد، لكن لم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

إطلاق نار فى ملهى ليلي

وقال إن تحقيقا يجرى في الواقعة التي حدثت في ملهى ليلي مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وعبر مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الواقعة وشاركوا صورا تظهر انتشار الشرطة في الموقع.

وصدمت شاحنة حشدا في أحد الشوارع المزدحمة في نيو أورليانز في وقت مبكر من أول أيام العام الجديد، ما أسفر عن مقتل 15.

انفجار شاحنة من تصنيع شركة تسلا 

كما انفجرت شاحنة من تصنيع شركة تسلا أمام فندق مملوك للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في لاس فيغاس، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7.

وتبذل السلطات جهودا حثيثة لتعقب عدد من المشتبه بهم فيما يتعلق بواقعتي نيو أورليانز ولاس فيجاس، كما تحقق في احتمال وجود دوافع إرهابية.

وعلى الجانب الأخر أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء أن السلطات تحقّق لمعرفة "ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة" بين انفجار شاحنة تسلا أمام فندق لترامب في لاس فيجاس وعملية دهس استهدفت حشدًا من المحتفلين برأس السنة في نيو أورليانز في هجوم أوقع 15 قتيلًا.

ووصف بايدن، متحدثًا من منتجع كامب ديفيد الرئاسي، الهجوم بأنه "عمل شنيع ودنيء".

وفي حديثه إلى الضحايا وسكان نيو أورليانز، قال: "أريدكم أن تعلموا أنني أحزن معكم. أمتنا تحزن معكم بينما أنتم في رحلة الحداد والتعافي".

ملابسات انفجار شاحنة تسلا 

وأضاف أن سلطات إنفاذ القانون تحقق لجلاء ملابسات انفجار شاحنة تسلا "بما في ذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة بهجوم نيو أورليانز".

وأكد أنه "حتى الآن، ليس هناك أي شيء للإعلان عنه بهذا الشأن".

وأشار بايدن إلى أن المسلّح الذي دهس بشاحنته حشدًا من المحتفلين برأس السنة في نيو أورليانز قبل أن يطلق النار على آخرين، نشر مقاطع فيديو "تشير إلى أنه استلهم (أفكار) تنظيم داعش".

ووفق بايدن فإن مكتب التحقيقات الفدرالي أبلغه أن شمس الدين جبار الذي أردته الشرطة في موقع المجزرة "نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل ساعات من تنفيذه هجومه مقاطع فيديو تشير إلى أنه استلهم (أفكار) تنظيم داعش".

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