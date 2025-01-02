كارثة جديدة في إثيوبيا، ظهور تشققات أرضية وفوالق ضخمة تبتلع الأشجار وتثير القلق (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد وصادم، يظهر انفصال الأرض في إثيوبيا، حيث اتسعت الشقوق الأرضية لعمق نحو متر في داخل الأراضي الإثيوبية، حيث ظهرت التشققات الضخمة في عمق الأرض وانفصالها، إثر استمرار الهزات الأرضية في مدينة أواش، في إقليم العفر شرق إثيوبيا.

ظهور تشققات ضخمة وانفصال الأرض في إثيوبيا

وأظهر مقطع الفيديو الجديد التشققات الضخمة في إثيوبيا التي تبتلع الأشجار، وانفصال بعض الأراضي حيث هبطت بعض الأراضي، وانفصلت عن تربتها، بسبب هذه التشققات الضخمة، التي ظهرت مؤخرًا بسبب وقوع الزلازل بشكل مستمر في إثيوبيا، وخاصة في مدينة أواش، حيث ضرب المنطقة زلزال بقوة 5 ريختر، وتحديدًا يوم 31 ديسمبر 2024، ولا تزال إثيوبيا تشهد يوميًا العديد من الهزات الأرضية، قوة الهزات في ازدياد.

الشقوق الضخمة تبتلع الأشجار، فيتو

كما أظهر مقطع الفيديو حالة الرعب والقلق التي يعاني منها الإثيوبيين بسبب التشققات الضخمة التي ظهرت في الأرض، وانفصال أجزاء من الأرض في إثيوبيا عن بعضها، وخاصة أن أواش تقع بالقرب من الأخدود الإفريقي العظيم.

زلازل مستمرة وهزات ارتدادية في إثيوبيا

بداية الزلازل المتزايدة والمتتالية وقعت في شهر أكتوبر 2024، حيث ضرب زلزالا بقوة 4.9 ريختر منطقة أواش فنتالي الجبلية بإقليم عفر شرق إثيوبيا، وأن الهزات الناجمة عن الزلزال امتدت إلى عدد من المدن من بينها أديس أبابا، وشعر به سكان العاصمة الإثيوبية، وهذه الزلازل امتدت ارتداداتها إلى أديس أبابا ومناطق بإقليمي أوروميا وأمهرة شمال ووسط إثيوبيا.

ظهور تشققات ضخمة جديدة #إثيوبيا🇪🇹 اثر استمرار الهزات الأرضية والزلازل بمدينة أواش

1 يناير 2025#الزلازل #سنوات_الزلازل pic.twitter.com/G4CyUiAKRm — راصد الزلازل والبراكين 2024 (@Hgffkk6) January 1, 2025



ويشير خبراء الجيولوجيا إلى أن الزلازل في إثيوبيا والهزات الارتدادية تحدث في مناطق تكتونية مثل صدع وادي الكبير الإفريقي، وثانيا الزلازل والهزات مستمرة أثر اقتراب صهارة بركان فانتال الإثيوبي من سطح الأرض، لذا تحدث هزات مستمرة، وليس هناك علاقة بسد النهضة، لكن إذا حدث زلزال قوي قد يؤثر على سد النهضة.

ظهور شقوق ضخمة في إثيوبيا يثير القلق

وكشف الدكتور هشام حجاج، المتخصص فى الإقتصاد وإدارة الأزمات، عن الشقوق والفوالق بسبب زلازل إثيوبيا، وأرجع ظهور التشققات الضخمة لسبب زيادة الزلازل التي تضرب إثيوبيا، حيث قال: " زلازل إثيوبيا الأخيرة بدأت تعمل قلق وتحرك حاجات، يارب الحكومة تسمح بالوصول للمناطق دي وتفحص الحالة.."، واصفًا هذه التشققات الضخمة بـ "الأمر المقلق جدًا".

انفصال الأرض في إثيوبيا، فيتو



كما علق الناشط الإثيوبي سي جي مامن CJ Mamen على ظهور التشققات الضخمة في الأرض الإثيوبية، قائلًا: " الشقوق الناجمة عن زيادة الزلازل في إثيوبيا بدأت تظهر مثيرة للقلق".



جدير بالذكر أن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، كشف عن رقم قياسى للزلازل التي ضربت إثيوبيا فى عام 2024 وحده، حيث وصل معدل الزلازل إلى 86 زلزالًا خلال عام 2024، في حين كان معدل الزلازل قبل إنشاء سد النهضة من 3 إلى 5 زلازل فقط في العام.

86 زلزالا يضرب إثيوبيا في عام واحد

وقال الدكتور عباس شراقي في تدوينة له، عبر حسابه بالفيس بوك: "مع انتهاء عام 2024، سجلت منطقة الأخدود الإثيوبى عددًا كبيرًا نسبيًا من الزلازل الأقوى من 4 درجات خلال عام 2024، وتم رصد إجمالى 86 زلزالًا، منها 53 زلزال فى 11 يوم من 21 -31 ديسمبر 2024".

انفصال الأرض وشقوق ضخمة تبتلع الأشجار في إثيوبيا، فيتو

وأوضح الدكتور عباس شراقي أن "أقوى زلزال كان بقوة 5.4 درجة، وعمق 10 كم، على مسافة 500 - 600 كم من سد النهضة، 100 - 150 كم من العاصمة أديس أبابا، مسجلًا بذلك أعلى رقم خلال العقد الأخير، وكان المتوسط قبل بدء التخزين فى سد النهضة 2020 حوالى 5 زلازل في السنة، و3 زلازل، 8، 12، 38 فى أعوام 2020، 2021، 2022، 2023؛ مع زيادة التخزين من 4 إلى 8 ثم 17 ثم 41 وحاليا 60 مليار م3، على الترتيب."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.