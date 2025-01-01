الأربعاء 01 يناير 2025
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ظهور شقوق وفوالق أرضية لأول مرة في إثيوبيا تثير المخاوف بعد تعدد الزلازل

ظهور شقوق وفوالق
ظهور شقوق وفوالق أرضية لأول مرة في إثيوبيا

زلازل إثيوبيا، كشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في  إثيوبيا، عن ظهور فوالق وتشققات في الأرض بسبب كثرة الزلازل التي ضربت البلاد مؤخرًا، وأظهرت الصور حالة القلق والخوف التي بدا عليها الإثيوبيين بسبب زيادة الشقوق الأرضية، حتى أن بعضهم قرر العيش في العراء خوفًا من سقوط منازلهم جراء الشقوق التي حدثت بفعل زيادة الزلازل.

ظهور الشقوق والفوالق بسبب زلازل إثيوبيا


و كما كشف الدكتور هشام حجاج، المتخصص فى الإقتصاد وإدارة الأزمات، عن الشقوق والفوالق بسبب زلازل إثيوبيا، فقال: " زلازل اثيوبيا الأخيرة بدأت تعمل قلق وتحرك حاجات، يارب الحكومة تسمح بالوصول للمناطق دي وتفحص الحالة.."، واصفًا ذلك بالأمر "المقلق جدًا"

 

التشققات والزلازل تهدد أرواح الإثيوبيين، فيتو
التشققات والزلازل تهدد أرواح الإثيوبيين، فيتو


وعلق الناشط الإثيوبي سي جي مامن CJ Mamen من سكان إقليم تيجراي قائلًا: " الشقوق الناجمة عن زيادة الزلازل في إثيوبيا بدأت تظهر مثيرة للقلق"
وقالت الناشطة الإثيوبية تشيري بيكمان تيللو " دعونا نصلي من أجل إخواننا الذين يعيشون في هذه المواقف البائسة. كثيرون منا سعداء ومبتهجون مرحبين بعام 2025، لكن كثيرين منا في احتياج ماس إلى الصلاة.... بعد كل شيء، نحن بشر نحتاج إلى التنفس والأكل والعيش!"

هل تنقسم إفريقيا لنصفين


أما البلوجر الإثيوبي دنزل لورد فتساءل: " هل تنقسم أفريقيا إلى نصفين في مرحلة ما؟"
الجدير بالذكر أن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، كشف عن حدوث رقم قياسى للزلازل الإثيوبية فى 2024، حيث وصل معدل الزلازل إلى 86 زلزالًا خلال عام 2024، في حين كان معدل الزلازل قبل سد النهضة 5 زلازل فقد في العام.

الخوف يجتاح الإثيوبيين بسبب التشققات، فيتو
الخوف يجتاح الإثيوبيين بسبب التشققات، فيتو


وقال الدكتور عباس شراقي: إنه "مع انتهاء عام 2024، سجلت منطقة الأخدود الإثيوبى عددًا كبيرًا نسبيًا من الزلازل الأقوى من 4 درجة خلال عام 2024، وتم رصد إجمالى 86 زلزالًا، منها 53 زلزال فى 11 يوم من 21 -31 ديسمبر 2024".
وأكد شراقي أن "أقوى زلزال كان بقوة 5.4 درحة، وعمق 10 كم، على مسافة 500 - 600 كم من سد النهضة، 100 - 150 كم من العاصمة أديس أبابا، مسجلًا بذلك أعلى رقم خلال العقد الأخير، وكان المتوسط قبل بدء التخزين فى سد النهضة 2020 حوالى 5 زلازل/سنة، 3 زلازل، 8، 12، 38 فى أعوام 2020، 2021، 2022، 2023 مع زيادة التخزين من 4 إلى 8 ثم 17 ثم 41 وحاليا 60 مليار م3، على الترتيب.

النوم في العراء خوفًا من الزلازل والتشققات، فيتو
النوم في العراء خوفًا من الزلازل والتشققات، فيتو

زيادة معدل الزلازل فى إثيوبيا بمقدار 17 ضعف

وأوضح أن "زيادة معدل الزلازل فى إثيوبيا بمقدار 17 ضعف المتوسط قبل بدء التخزين فى سد النهضة يشير إلى احتمالية دور المياه المتسربة من بحيرة السد من خلال التشققات السائدة فى الهضبة الإثيوبية فى انزلاق الكتل الصخرية وزيادة حدوث الزلازل."

تشققات الأرض في إثيوبيا، فيتو
تشققات الأرض في إثيوبيا، فيتو


وقال الدكتور عباس شراقي "قد يعقب الزلازل المتكررة حاليا بمعدل يزيد عن 10 زلازل يوميا زلزال أقوى يكون له تأثير مدمر على إثيوبيا وربما سد النهضة، وهناك بعض الزلزال التى حدثت بالقرب من سد النهضة آخرها فى 8 مايو 2023 بقوة 4.4 على بعد 100 كم."  
وتوقع الدكتور عباس شراقي "أن يتسبب سد النهضة والبحيرة فى حدوث زلازل فى منطقته نتيجة وزن السدين الرئيسى والمكمل ومياه البحيرة (60 مليار طن).

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