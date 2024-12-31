إثيوبيا بها 190 سدا، خبير بالشأن الإفريقي: الزلازل اقتربت من أحدهم وينذر بخسائر بشرية

كشف الباحث بالشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن الخطر الحقيقي في تزايد الزلازل التي تضرب إثيوبيا حاليًا، وخاصة بعد تفاقم الوضع، حيث وصف عملية تزايد الزلازل الحالية في إثيوبيا بأنه أمر يستدعي القلق والحذر من أحد السدود الإثيوبية القريبة من موقع الزلازل.

خطورة الزلازل الحالية في إثيوبيا على سد كوكا الإثيوبي



وأكد الباحث هاني إبراهيم أن مسألة الزلازل الحالية في إثيوبيا خطيرة على سد "كوكا" على نهر أواش في إثيوبيا، والذي يحتوي على حوالي 1.8 مليار متر مكعب من المياه، وييعد عن منطقة الزلزال الأخير من 50 إلى 100 كيلومتر، ما قد يسبب خسائر بشرية.

الزلازل تقترب من سد كوكا الإثيوبي، فيتو



وقال الباحث هاني إبراهيم: "أعتقد أن الخطر من مسألة الزلازل الحالية في إثيوبيا واحتمالات تفاقم الوضع يستدعي القلق والحذر من أحد السدود في نطاق قريب من موقع الزلازل، وهو سد كوكا على نهر أواش ويسع لحوالي 1.8 مليار متر مكعب ويقع على بعد من 50 الى 100 كم من مواقع الزلازل الأخيرة لتجنب الخسائر البشرية. بالنسبة للسد الكارثي يقع على مسافة 600 كم من موقع الزلازل!..".

إثيوبيا تحتوي على 190 سد



وكشف الباحث هاني إبراهيم عن عدد السدود في دول حوض النيل وإثيوبيا، فقال: "800 سد رقم مدقق لإجمالي عدد السدود في دول حوض النيل، والتي تتراوح بين سدود لأغراض الري ومياه الشرب، والكهرباء والتعدين من بينها 190 سد في إثيوبيا و144 سد في تنزانيا و173 سد في أوغندا و60 سد في رواندا".

إثيوبيا تضم 190 سد، فيتو



أما عدد السدود في إثيوبيا عند النيل الأزرق، فأكد هاني إبراهيم أن "عدد السدود في حوض النيل الأزرق داخل إثيوبيا حوالي 62 سد، وتبلغ السعة التخزينية لجميع السدود 13.7 مليار متر مكعب، ولم يتم حساب السد الكارثي."

وكشف هاني إبراهيم عن سعة السدود في إثيوبيا فقال: "30 سد بسعة أقل من مليون متر مكعب، و17 سد من 1 إلى 5 مليون متر مكعب، و4 سدود من 6 إلى 10 مليون، و5 سدود أقل من 100 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى السدود المتوسطة والكبيرة مثل (رب وميجيش ونيشي وفينشا وشارا شارا وأرجو ديديسيا."

وأوضح هاني إبراهيم أن "إثيوبيا، التي تتدعي أنها لا تستفيد من مياه النيل تضم أكبر عدد للسدود في حوض النيل، حيث يبلغ إجمالي عدد السدود، التي تم رصدها 190 سدًا، ما بين سدود صغيرة بسعة أقل من مليون متر مكعب، إلى سدود متوسطة تضم مئات الملايين من الأمتار المكعبة، إلى كبيرة تتجاوز عدة مليارات بدون حساب سعة السد الكارثي."

وعن أغراض السدود الإثيوبية، فقال هاني إبراهيم: "تتعدد أغراض السدود ما بين التعدين ومياه الشرب والري والكهرباء."

النشاط الزلزالي مستمر في إثيوبيا و7 زلازل تضربها أمس

ويذكر أن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أكد على استمرار حالة النشاط الزلزالى غير المسبوق فى إثيوبيا، مشيرًا إلى وقوع 7 زلازل، أمس الإثنين، بقوة بلغت 5.1 درجة على عمق 10 كيلو متر، وتبعد 500 - 600 كم عن سد النهضة، ومن 100 إلى 150 كيلو متر من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأشار شراقي إلى أن المدير العام للمعهد الجيولوجي الإثيوبي، إيجارا تسفاي، أعلن أن سد النهضة غير معرض لخطر الزلزال، كما نشرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن منطقة سد النهضة لم تتعرض للزلازل خلال الخمسين عاما الماضية.

زيادة الزلازل في إثيوبيا بعد بناء سد النهضة، فيتو

وقال إن "منطقة سد النهضة تبعد 500 كم عن الأخدود الأفريقى داخل إثيوبيا، والنشاط الزلزالى بها أقل من منطقة الأخدود، ولكنها ليست خالية من الزلازل التاريخية، لأن بها العديد من الفوالق والتشققات الكبيرة، التى أثرت فى شكل البحيرة".

وكشف أن سد النهضة تعرض لزلزال يوم 8 مايو 2023 الساعة 2:26 م بتوقيت القاهرة بقوة 4.4 ريختر، على عمق 9.8 كم، ويبعد 100كم فقط شمال شرق سد النهضة. وتسرب المياه من بحيرة سد النهضة من خلال التشققات يساعد على انزلاق الكتل الصخرية ويزيد من النشاط الزلزالى."

سدود إثيوبيا على النيل، فيتو

وقال الدكتور عباس شراقي: "ربما يكون تأثير الزلازل الحالية غير ذى شأن الآن، ولكن سوف يكون لها تأثير كبير فيما بعد خاصة إذا ازدات قوتها واقتربت من السد، خاصة بعد اكتمال التخزين بـ 60 مليار م3، وأن سد النهضة نفسه سوف ينشئ زلازل نتيجة وزن السد الرئيسى والسرج (150 مليون طن)، ووزن البحيرة 60 مليار طن."



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