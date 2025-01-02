الخميس 02 يناير 2025
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محافظات

توزيع 500 حاوية جديدة لجمع القمامة في الدقهلية

حاويات النظافة، فيتو
حاويات النظافة، فيتو

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم بتوزيع 500 حاوية جديدة لجمع القمامة كمرحلة أولى على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء.

توزيع 500 حاوية جديدة لجمع القمامة على المراكز والمدن 

وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد.

توزيع الحاويات الجديدة في مراكز الدقهلية

وكلف محافظ الدقهلية بسرعة توزيع الحاويات الجديدة على عدد من المراكز والمدن والأحياء كمرحلة أولى شملت، حي شرق المنصورة، حي غرب المنصورة، مركز المطرية، مركز دكرنس، الجمالية، تمي الأمديد، السنبلاوين، جمصة، بلقاس، شربين، نبروه، ميت سلسيل، أجا،طلخا، على أن يقوم رئيس كل مركز وحي بتوزيعها وفقا لأولويات العمل لديه.

الهدف من توزيع صناديق القمامة

وأكد مرزوق أن الهدف من توزيع صناديق القمامة على المراكز والمدن يأتي للحفاظ على النظافة العامة ودعم منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى.

المواطن شريك أساسي في الحفاظ على نظافة الشوارع

وأشار إلى أن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين من خلال الالتزام بإلقاء القمامة بأماكنها المخصصة وعدم إلقائها بالطرقات والجزر الوسطى، وقام بمعاينة الحاويات الجديدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية واشتراطات التصنيع وكفاءتها في العمل ضمن منظومة النظافة وتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وأحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة.

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