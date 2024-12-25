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"العربي" يتفقد انتظام العملية التعليمية بإدارة طلخا في الدقهلية

جولة وكيل تعليم الدقهلية،
جولة وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

يواصل الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية جولاته لمتابعاته الميدانية للوقوف علي انتظام العملية التعليمية بإدارة طلخا التعليمية.

وكيل تعليم الدقهلية في جولة بمدارس طلخا

وتوجه اليوم الدكتور أشرف العربي مدير المديرية لمتابعة إدارة طلخا التعليمية يرافقه عماد الدوماني مدير الإدارة.

المدارس المستهدفة في جولة وكيل تعليم الدقهلية 

وقام مدير المديرية بزيارة مدارس:

-المنيل الابتدائية 
-المنيل الإعدادية المشتركة

إجراءات وكيل تعليم الدقهلية في مدارس طلخا

واطلع  مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب بمدارس طلخا، وأكد ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم، ووجه بعض الأسئلة للطلاب للاطلاع على مستوى تحصيلهم واستيعابهم للمناهج، كما اطلع على دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول ووجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقييمات والواجبات المنزلية.

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