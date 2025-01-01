الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف بمصادرة توكتوك تسبب في الضوضاء بشوارع المنصورة

مصادرة توك توك بالمنصورة،
مصادرة توك توك بالمنصورة، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم عددا من شوارع وأحياء مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات وحالة النظافة والإشغالات بالشارع العام، تيسيرا لحركة المواطنين والسيارات وحفاظا على المظهر الحضاري للمدينة.

محافظ الدقهلية يكلف المرور بمصادرة توكتوك تسبب في الضوضاء بشوارع المنصورة 

خلال تفقد محافظ الدقهلية شارع قناة السويس استوقف توكتوك بسبب الصوت المرتفع الذي يسبب ضوضاء وتلوث سمعي ومخالفة أماكن السير، وعلى الفور كلف إدارة المرور التي حضرت لمصادرة التوكتوك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتفقد عددا من شوارع مدينة المنصورة، منها مدينة مبارك وشارع عبد السلام عارف والجيش، وأكد ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والمراكز، ومنع الإشغالات ورفعها فورا في حال وجودها ومنع تكرارها.

وضع أحواض زهور وتحسين الصورة البصرية 

وتفقد محافظ الدقهلية منطقة كوبري الجامعة وشارع المشاية ووجه بتحسين المنطقة ووضع أحواض زهور وتحسين الصورة البصرية للمنطقة بما يليق بالمواطنين ورفع أية مخالفات تعوق حركة الشوارع وتسبب تشويه المظهر العام للمنطقة ورفع كفاءة المنطقة بشكل عام، كما تفقد بعض منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والأسماك والتقى بالمواطنين واستمع إليهم

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير ملعب المنصورة

لبحث مؤشرات الأداء.. وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماعًا مع مديرى المستشفيات

تكاتف جميع الجهود للحفاظ على المظهر الحضاري

 وأكد ضرورة تكاتف جميع الجهود للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والاستمرار في الحفاظ على مستوى النظافة العامة في الشوارع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية السلع الغذائية الدقهلية الدقهلية اليوم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية النظافة العامة رفع كفاءة المنطقة صحة الدقهلية شارع قناة السويس محافظ الدقهلية منافذ بيع السلع الغذائية

مواد متعلقة

خبير يكشف موقف داعش من إعلان الكيان الصهيوني عودة احتلال غزة

اجتماع تنسيقي لمتابعة مستجدات موقف تسليم مشروعات "حياة كريمة" بقرى أشمون والشهداء

التغيرات المناخية على رأس أولويات وزارة البيئة في تقرير إنجازاتها عن عام 2024.. حصول مصر على تمويل لثلاثة مشروعات من صندوق المناخ الأخضر.. ودور ريادي في ملف المناخ خلال مؤتمر COP 29

وكيل الصحة بالدقهلية يشهد ختام دورة تدريبية حول الجديد في جراحات القولون

ads

الأكثر قراءة

أول تعليق لمدبولي بشأن فرض ضرائب على التيلفون المحمول

9 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

رئيس الوزراء يكشف موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

الإحصاء: 87 % من المهاجرين المصريين غادروا البلاد لأسباب اقتصادية

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

عمومية الأطباء تثير خلافا باجتماع «صحة النواب» وسط مطالب بإلغائها

منوعات

المزيد

مقطع مرعب، أمريكي كاد يقتل نفسه بلدغة أفعى سامة ليصبح مشهورًا (فيديو)

51 درجة تحت الصفر، تحذير من برد قارس في مدينة روسية (فيديو وصور)

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج 2025، رسائل ومفاجآت في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأربعاء 1 يناير

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 1 يناير

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة التحديات وحل المشاكل

منها مضر والأصم، أسماء شهر رجب وفضائله والأعمال المستحبة فيه

ما حكم الصيام تطوعًا في رجب وشعبان دون غيرهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية