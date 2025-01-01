محافظ الدقهلية يكلف بمصادرة توكتوك تسبب في الضوضاء بشوارع المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم عددا من شوارع وأحياء مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات وحالة النظافة والإشغالات بالشارع العام، تيسيرا لحركة المواطنين والسيارات وحفاظا على المظهر الحضاري للمدينة.

محافظ الدقهلية يكلف المرور بمصادرة توكتوك تسبب في الضوضاء بشوارع المنصورة

خلال تفقد محافظ الدقهلية شارع قناة السويس استوقف توكتوك بسبب الصوت المرتفع الذي يسبب ضوضاء وتلوث سمعي ومخالفة أماكن السير، وعلى الفور كلف إدارة المرور التي حضرت لمصادرة التوكتوك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتفقد عددا من شوارع مدينة المنصورة، منها مدينة مبارك وشارع عبد السلام عارف والجيش، وأكد ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والمراكز، ومنع الإشغالات ورفعها فورا في حال وجودها ومنع تكرارها.

وضع أحواض زهور وتحسين الصورة البصرية

وتفقد محافظ الدقهلية منطقة كوبري الجامعة وشارع المشاية ووجه بتحسين المنطقة ووضع أحواض زهور وتحسين الصورة البصرية للمنطقة بما يليق بالمواطنين ورفع أية مخالفات تعوق حركة الشوارع وتسبب تشويه المظهر العام للمنطقة ورفع كفاءة المنطقة بشكل عام، كما تفقد بعض منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والأسماك والتقى بالمواطنين واستمع إليهم

تكاتف جميع الجهود للحفاظ على المظهر الحضاري

وأكد ضرورة تكاتف جميع الجهود للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والاستمرار في الحفاظ على مستوى النظافة العامة في الشوارع.

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