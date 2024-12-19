نائب محافظ الدقهلية يرأس الاجتماع التنسيقي الثاني لتنفيذ مبادرة "أسرة مصرية ما بعد الأمية"

ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية الاجتماع التنسيقي الثاني لتنفيذ مبادرة "أسرة مصرية ما بعد الأمية"، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

أسرة مصرية ما بعد الأمية “يطلقها المجلس القومي للمراة بالدقهلية”

وشارك في الاجتماع الدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية وعضوات المجلس الدكتورة أماني غبور والدكتورة داليا الأتربي والدكتورة سلوى حسن زيد.

كما شارك في الحضور الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بالدقهلية ونواب وممثلي وكلاء الوزارة بمديريات الشباب والرياضة والأوقاف والتربية والتعليم والقوى العاملة، وممثلي الإدارات التعليمية وإدارات تعليم الكبار بمراكز طلخا وتمي الأمديد وشرق وغرب المنصورة والجودة بالمحافظة.

وفي بداية كلمته خلال الاجتماع نقل نائب المحافظ تحيات محافظ الدقهلية مؤكدا اهتمامه البالغ بأنشطة وفعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وما تسفر عنه من نتائج تستهدف الارتقاء بالخدمات المتنوعة المقدمة للمواطنين في كافة المجالات.

استعدادات الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة

واستمع نائب المحافظ لشرح مفصل عن الاستعدادات والأدوار المختلفة لكافة الجهات المشاركة في تنفيذية المبادرة وبرنامج العمل في كافة الفعاليات، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على تقديم أوجه الدعم والمساندة لإنجاح المبادرة.

تضافر الجهود المشاركة لتحقيق نتائج المبادرة

وأكد "العدل" أهمية تضافر كافة الجهود المشاركة لتحقيق النتائج المرجوة من المبادرة بما يعود بالنفع علي من تحرروا من الأمية ليحققوا ذاتهم من خلال التعليم المستمر، ومن خلال المشاركة والتعامل مع المتغيرات الحياتية.

المرحلة الأولى من المبادرة تشمل 4 وحدات محلية

وأكد" العدل" تضافر جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء المقرر البدء في تنفيذ المبادرة بها كمرحلة أولى، والتي تشمل الـ 4 وحدات محلية (شرق المنصورة - غرب المنصورة- طلخا- تمي الأمديد)، مشيرا لضرورة أن يتم دراسة تنفيذ فعاليات المبادرة بالمنطقة الصناعية بجمصة ليستفيد منها العمال العاملين بالمنطقة الصناعية.

التعريف بالمبادرة

وشدد نائب المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال الدعاية والتعريف بالمبادرة بمشاركة الأوقاف والأزهر والكنيسة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة كل في نطاقه، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأبناء المحافظة، مشيرا لأهمية العمل بكل جدية وإصرار حتى يتم افتتاح الفصول الدراسية للمتحررين من الأمية المستهدفين خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في فبراير القادم.

تعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق التعليم المستدام بعد محو الأمية

ومن جانبها أوضحت مقررة المجلس القومي للمرأة أن المبادرة تستهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق التعليم المستدام بعد محو الأمية من خلال الفصول الدراسية بالمدارس لاستكمال الدراسة لمن تحرروا من الأمية في المراحل التعليمية المختلفة بعد ذلك، وكذا تحسين الكفاءة الإنتاجية للأفراد خاصة في مواقع العمل وبما يحقق الشراكة الاستراتيجية للمساهمة في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدد من الآليات في إطار المبادرة المشار إليها، حيث تستهدف المبادرة البنية التحتية التعليمية وتأهيل المعلمين وبرامج التوعية من خلال عدد من المحاور الأساسية، وتشمل تعليم محو الأمية والتنمية المهنية والمهارات الحياتية والشراكة والتكامل المؤسسي بما يحقق رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة باعتبار أن محو الأمية وتعليم الكبار محورا أساسيا لبناء الإنسان والمجتمع.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري ”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.