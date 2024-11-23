السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع الأحياء

منظومة النظافة بجميع
منظومة النظافة بجميع الأحياء

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء ومسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية برفع كفاءة منظومة النظافة حتى يشعر المواطن بتحسن ملحوظ في الشارع السكندري، مشددًا على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين بهذا الشأن ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية أولا بأول.

 

تأجيل محاكمة عمرو دياب في قضية صفع شاب لـ 7 ديسمبر

فيفي عبده تبدأ تصوير أولى مشاهدها في "العتاولة 2" مع أحمد السقا

وفي إطار الاستجابة لمطالب المواطنين ورصد بؤر تجمع المخلفات؛ قامت شركة نهضة مصر برفع المخلفات من (شارع مصطفى كامل خلف المطحنة- شارع محمد كلزة بمحرم بك- من امام مركز شباب الحرية بشارع الإسكندراني بمحرم بك- شارع راغب بمحرم بك- متفرعات شارع القائد جوهر بالمنشية-  منطقة السيالة بالجمرك- شارع سانت كاترين بالجمرك-  منطقة طوسون أمام قسم منتزه ثان- شارع السادات بالحضرة- شارع ملك حفنى قبلي- شارع الفردوس سموحة- شارع صديق عبد الحميد بحي شرق).


هذا وقد كلف محافظ الإسكندرية إدارة الرقابة والرصد البيئي بمتابعة تنفيذ منظومة الجمع السكني من أمام الوحدات أو من أسفل العقارات وزيادة الجولات ميدانية لمتابعة انتظام سير العمل فيما يخص تلك المنظومة.


وأكدت محافظة الإسكندرية أن ملف رفع كفاءة منظومة النظافة في مقدمة أولوياتها في الوقت الحالي وخاصة أنه مطلب أساسي ومشترك لجميع أهالي الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الإسكندرية الاحياء السكندري الفريق أحمد خالد حسن

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة عمرو دياب في قضية صفع شاب لـ 7 ديسمبر

فيفي عبده تبدأ تصوير أولى مشاهدها في "العتاولة 2" مع أحمد السقا

محافظ البحيرة تتابع أعمال تطوير عدد من الشوارع والميادين بدمنهور

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرفض مطلب لـ ياسر عبدالرؤوف بشأن حكام الفار

تفاصيل المعاينة الأولية وتفريغ الكاميرات لشقة محمد رحيم

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

قرارات عاجلة للنيابة في اشتباه وفاة الملحن محمد رحيم جنائيا

تقرير فحص جثمان محمد رحيم يكشف عدم تعرضه للاختناق

النيابة تحفظ التحقيقات وتصرح بدفن جثمان محمد رحيم

عمرو دياب ينعى الملحن محمد رحيم، ماذا قال؟

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 125 جنيهًا في سوق العبور

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

خطة عمل اللجنة البرلمانية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بمناسبة سعيدة قادمة

ثناء الله على المهاجرين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 8 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية