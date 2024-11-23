محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع الأحياء

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء ومسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية برفع كفاءة منظومة النظافة حتى يشعر المواطن بتحسن ملحوظ في الشارع السكندري، مشددًا على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين بهذا الشأن ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية أولا بأول.

وفي إطار الاستجابة لمطالب المواطنين ورصد بؤر تجمع المخلفات؛ قامت شركة نهضة مصر برفع المخلفات من (شارع مصطفى كامل خلف المطحنة- شارع محمد كلزة بمحرم بك- من امام مركز شباب الحرية بشارع الإسكندراني بمحرم بك- شارع راغب بمحرم بك- متفرعات شارع القائد جوهر بالمنشية- منطقة السيالة بالجمرك- شارع سانت كاترين بالجمرك- منطقة طوسون أمام قسم منتزه ثان- شارع السادات بالحضرة- شارع ملك حفنى قبلي- شارع الفردوس سموحة- شارع صديق عبد الحميد بحي شرق).



هذا وقد كلف محافظ الإسكندرية إدارة الرقابة والرصد البيئي بمتابعة تنفيذ منظومة الجمع السكني من أمام الوحدات أو من أسفل العقارات وزيادة الجولات ميدانية لمتابعة انتظام سير العمل فيما يخص تلك المنظومة.



وأكدت محافظة الإسكندرية أن ملف رفع كفاءة منظومة النظافة في مقدمة أولوياتها في الوقت الحالي وخاصة أنه مطلب أساسي ومشترك لجميع أهالي الإسكندرية.

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