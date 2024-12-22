6 أسباب للإصابة بالدوخة عند الاستيقاظ وكيفية التخلص منها

يعاني معظم الأشخاص من الدوخة من وقت لآخر، وتظهر الدوخة بطرق مختلفة، ولكنها قد تشمل:

الشعور بـالإغماء أو الدوار

الشعور بعدم التوازن أو الارتباك

وغالبًا ما تكون الدوخة مؤقتة وقد لا يكون لها دائمًا سبب واضح، ومع ذلك، فإن الاستيقاظ بانتظام والشعور بالدوار أو عدم التوازن قد يكون أحد أعراض حالة كامنة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

الجفاف

وقد يستيقظ الأشخاص الذين يعانون من الجفاف أثناء الليل أحيانًا وهم يشعرون بالدوار أو عدم التوازن، وقد تشمل العلامات الأخرى للجفاف ما يلي:

الشعور بالعطش

التعب

الصداع

جفاف الفم والشفتين

وقد تشمل أسباب الاستيقاظ مصابًا بالجفاف ما يلي:

عدم شرب كمية كافية من السوائل أثناء النهار

النوم في بيئة حارة

الإفراط في تناول الكحول

الأمراض التي تسبب القيء والإسهال

تناول الأدوية التي تجعل الشخص يتبول أكثر

شرب الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مما يجعل الشخص يتبول أكثر

انخفاض ضغط الدم

انخفاض ضغط الدم

يمكن أن ينخفض ​​ضغط الدم أيضًا فجأة عندما ينتقل الشخص من وضع الاستلقاء أو الجلوس إلى وضع الوقوف، على سبيل المثال، عندما ينهض من السرير في الصباح، ويُطلق على هذا الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم انخفاض ضغط الدم الوضعي أو الانتصابي.

وقد تشمل أعراض انخفاض ضغط الدم الانتصابي ما يلي:

الدوخة

الشعور بالدوار

عدم وضوح الرؤية

الإغماء

السقوط

قد يكون انخفاض ضغط الدم أحيانًا أحد أعراض حالة أخرى، مثل مرض باركنسون أو مرض أديسون، كما قد يؤدي الراحة في الفراش لفترات طويلة وبعض الأدوية، مثل حاصرات بيتا، إلى انخفاض ضغط الدم.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم الانتصابي، فإن الوقوف أو الخروج من السرير ببطء وتدريجيًا قد يساعد في منع الدوخة أو الإغماء، كما يساعد ارتداء جوارب الضغط أثناء النهار بعض الأشخاص.

إذا كان الدواء يسبب انخفاض ضغط الدم، فقد يوصي الطبيب بتغيير الجرعة أو التحول إلى دواء آخر، كما قد يساعد علاج أي حالات كامنة في منع أعراض انخفاض ضغط الدم.

انخفاض سكر الدم

قد تكون الدوخة في الصباح الباكر أحد أعراض انخفاض سكر الدم أو نقص سكر الدم، وانخفاض سكر الدم أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري، وخاصة أولئك الذين يتناولون الأنسولين.

وتشمل أسباب انخفاض سكر الدم لدى مرضى السكري ما يلي:

تناول الكثير من الأنسولين أو أدوية السكري الأخرى

تخطي الوجبات أو تناول القليل جدًا من الطعام

النشاط البدني المكثف

تناول الكحول

وتشمل أعراض انخفاض سكر الدم ما يلي:

الارتعاش

الصداع

التعب

عدم وضوح الرؤية

صعوبة التركيز أو الارتباك

التعرق المفرط

ومع ذلك، يمكن لأي شخص أن يعاني من انخفاض سكر الدم، وقد لا يكون هناك دائمًا سبب واضح، ويجب على الأشخاص الذين يعانون بانتظام من أعراض انخفاض سكر الدم زيارة الطبيب.

التهاب المتاهة

التهاب المتاهة هو عدوى فيروسية أو بكتيرية تصيب الأذن الداخلية ويمكن أن تؤدي إلى الدوخة، وتسبب العدوى التهاب الهياكل الدقيقة للأذن الداخلية، أو المتاهة، والتي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن الشخص.

ويؤدي التهاب المتاهة من الصعب أحيانًا على الشخص الوقوف أو البقاء منتصبًا، خاصة عند الخروج من السرير، وقد تشمل الأعراض الأخرى لالتهاب المتاهة ما يلي:

ألم الأذن

الصداع

رنين أو طنين في الأذن

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجيتها

الغثيان أو القيء

يحدث التهاب المتاهة غالبًا بسبب عدوى فيروسية وغالبًا ما يحدث بعد نزلات البرد أو الأنفلونزا. يتضمن العلاج عادةً الراحة وشرب الكثير من السوائل.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر شدة، وقد يوصي الطبيب بأدوية لتقليل الدوخة والغثيان، ويصف أيضًا مضادًا حيويًا إذا كان السبب عدوى بكتيرية.

الأدوية

يمكن أن تسبب بعض الأدوية الدوخة كأثر جانبي، وتشمل هذه الأدوية:

المضادات الحيوية

مدرات البول

مسكنات الألم القائمة على المواد الأفيونية

مضادات الصرع

أدوية مثبطة للمناعة

مضادات الاكتئاب

مضادات الذهان

أدوية مضادة للفيروسات القهقرية

يجب على الشخص التحدث مع طبيبه إذا كان يتناول دواء يعتقد أنه يسبب الدوخة الصباحية، ليوصي الطبيب بتغيير الجرعة أو التحول إلى علاج مختلف.

انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم

انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم هو اضطراب في النوم يمكن أن يسبب أحيانًا دوخة الصباح، ويحدث انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم عندما ينقطع تنفس الشخص بشكل متكرر أثناء النوم، وتؤدي هذه الانقطاعات إلى تعطيل النوم ويمكن أن تؤثر على مستويات الأكسجين في الدم.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم ما يلي:

الشخير بصوت عالٍ واللهاث أثناء النوم

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر أثناء الليل

جفاف الفم والصداع في الصباح

صعوبات التركيز والذاكرة

التعب المفرط أثناء النهار

على المدى الطويل، قد يزيد انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم من خطر إصابة الشخص بالعديد من الحالات المزمنة، مثل مشاكل القلب والسكري والربو.

الأشخاص الذين يعانون من يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم مراجعة الطبيب لإجراء تقييم، واعتمادًا على السبب الكامن وراء انقطاع التنفس أثناء النوم لدى الشخص، يمكن أن تشمل خيارات العلاج تدخلات نمط الحياة، وارتداء جهاز التنفس في الليل، والجراحة.

كيفية منع الشعور بالدوار بعد الاستيقاظ

قد تساعد بعض تدخلات نمط الحياة في منع أو تقليل الدوخة الصباحية أو الشعور بعدم التوازن، ويوصي أخصائيو الرعاية الصحية بما يلي:

شرب الكثير من السوائل للبقاء رطبًا

الإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن الكحول

تناول نظام غذائي متوازن وصحي

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين في المساء

الحصول على قسط كافٍ من النوم

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تقليل التوتر وإدارته

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