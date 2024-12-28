طرق الحفاظ على اليدين من الجفاف في الشتاء، وكيف تختارين المرطب المناسب لبشرتك

تتحول اليدين من ناعمة ومرنة إلى حمراء اللون ومتشققة وخشنة بحلول شهر ديسمبر بسبب برودة الجو.

خلال فصل الشتاء، تنخفض الرطوبة في الهواء الخارجي، وفي الداخل، تصبح الأمور أكثر جفافًا، وذلك بفضل التدفئة الداخلية، وإذا كان الشخص يغسل يديه بشكل متكرر لتجنب الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، فقد يؤدي ذلك إلى استنزاف أي زيوت طبيعية متبقية في البشرة.

وقد يؤدي هذا إلى جفاف اليدين إلى الحد الذي يجعلها تتشقق وتتقشر وتنزف.

الأشخاص الأكثر عرضة لجفاف اليدين في الشتاء

ويقول تشارلز كراتشفيلد، أستاذ الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة مينيسوتا لموقع “WebMD” الطبي، إن مدى قدرة اليدين على تحمل الظروف القاسية في الشتاء له علاقة كبيرة بقوة حاجز الجلد لدينا.

حاجز الجلد عبارة عن مزيج من البروتينات والدهون والزيوت، وهذا لإنه يحمي البشرة، ومدى جودة عمله يتعلق في الغالب بالجينات.

إذا كان لدي الأشخاص حاجز ضعيف، فهم أكثر عرضة لأعراض البشرة الحساسة، مثل الحكة والالتهاب والأكزيما، كما أن اليدين أكثر عرضة للجفاف الشديد في الشتاء.

إذا كان الشخص يعاني من التهاب بسبب تشقق اليدين في العام الماضي، فقد تكون أكثر عرضة لحدوث ذلك مرة أخرى كل شتاء.

أهمية ترطيب اليدين في الشتاء

لعلاج اليدين الجافة والمتقشرة، يحتاج الشخص إلى استبدال الرطوبة التي يفتقر إليها الجلد المتعطش، ويشير الخبراء إلى أن شرب الماء لن يفعل ذلك.

ويعد المرطب الذي يوضع مباشرة على الجلد هو ما يمنع الماء من التبخر ويمنح البشرة مظهرًا صحيًا.

لذلك من المهم البدء في ترطيب البشرة قبل ظهور المشكلة، ووضع المرطب مرة واحدة في اليوم لا يعد كافٍ فهذا يوفر حماية كافية لمدة خمس دقائق تقريبًا، لذلك يجب وضع المرطب بشكل متكرر، لإن تأثيره يدوم لفترة أطول، حوالي خمس أو ست مرات في اليوم توفر حماية على مدار الساعة.

للوصول إلى هذا الهدف، يمكن الاحتفاظ بوعاء أو أنبوب كبير من المرطب المفضل الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية في الحمام، وبتخزين أحجام أصغر في المحفظة والحقيبة وعلى المكتب حتى يصبح التطبيق عادة.

ومن المهم تذكر تدليك كريم اليدين أو المستحضر على البشرة والأظافر، وهذا لان الأظافر تصبح جافة، تمامًا مثل بشرة اليدين.

اختيار المرطب المناسب

يمكن العثور على العديد من كريمات اليدين ومستحضرات الجسم على أرفف الصيدليات، ومن المهم تذكر أن نوعين فقط من المكونات يقومان بمعظم العمل عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على بشرتك ناعمة ورطبة: emollients وhumectants، وكلاهما مواد كيميائية مرطبة للغاية وأساسية.

تعمل المرطبات كمواد تشحيم على سطح الجلد، فهي تملأ الشقوق بين الخلايا الجاهزة للتساقط وتساعد الحواف السائبة لخلايا الجلد الميتة المتبقية على الالتصاق ببعضها البعض.

من المهم البحث عن مكونات مثل اللانولين وزيت الجوجوبا وبالميتات الأيزوبروبيل وبروبيلين جليكول لينوليت وسكوالين وستيرات الجلسرين.

تعمل المواد المرطبة على سحب الرطوبة من البيئة إلى سطح الجلد، مما يزيد من محتوى الماء في الطبقة الخارجية من الجلد، يجب فحص ملصق المكونات بحثًا عن المواد المرطبة الشائعة مثل الجلسرين وحمض الهيالورونيك والسوربيتول وبروبيلين جلسرين واليوريا وحمض اللاكتيك.

منتجات أكثر سمكًا لبشرة أكثر تضررًا

إذا تحولت اليدين من مجرد جفاف وخشونة إلى شقوق صغيرة أو تشققات، وأصبحت حساسة أو تنزف، فقد حان الوقت للانتقال إلى مرطبات علاجية أكثر.

يعد الفازلين بديلًا موثوقًا به، أو مرطبًا سميكًا وغنيًا بتركيبة تحتوي على مكونات أثقل مثل ثنائي الميثيكون أو زبدة الكاكاو أو الشيا أو شمع العسل.

ضعيه قبل النوم، وارتدي زوجًا من القفازات أو الجوارب القطنية، واتركيه طوال الليل.

كيفية غسل اليدين

لحماية اليدين أثناء حماية الصحة العامة بغسل اليدين بشكل متكرر، اختر صابونًا خفيفًا واستخدم الماء الدافئ وليس الساخن، وجفف يديك بالتربيت وضع مرطبًا على الفور.

إذا كانت اليدين جافة للغاية أو تغسل يديك عشرات المرات أو أكثر في اليوم، فاستبدل بعض جلسات الصابون والماء بجل أو مناديل معقمة لليدين.

استخدام جهاز ترطيب

يمكن أن يساعد استخدام جهاز ترطيب البشرة أيضًا.

لن تعمل مستويات الرطوبة العالية على ترطيب اليدين الجافة للغاية فحسب، بل ستساعد أيضًا في تخفيف حكة الجلد الجاف في جميع أنحاء الجسم (بما في ذلك الشفاه المتشققة) وتسكين احتقان الأنف.

تأكد من صيانة الجهاز (وتنظيفه) بانتظام، حتى لا يطلق البكتيريا أو العفن في الهواء.

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