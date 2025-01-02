قرار جديد بشأن مأذون مزيف في النزهة

أمرت نيابة النزهة بالتحفظ على وثائق قام مأذون مزيف بتزويرها للنصب والاحتيال على المواطنين، وتزوير وثائق الزواج والطلاق، وإرسالها إلى قسم التزييف بالأدلة الجنائية للكشف عليها.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مزاولة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق انتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية.



ضبط مأذون مزيف في النزهة لتزوير المحررات الرسمية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران "مزورة" – أكلاشيه – لافتة إعلانية – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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