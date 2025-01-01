الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

حبس مأذون مزيف بتهمة تزوير وثائق الزواج والطلاق في النزهة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة النزهة بحبس مأذون مزيف بتهمة تزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين،و تزوير وثائق الزواج والطلاق، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مزاولة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")  نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق إنتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية. 


ضبط  مأذون مزيف فى النزهة لتزوير المحررات الرسمية 


وعقب تقنين الإجراءات  تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران "مزورة" – أكلاشيه – لافتة إعلانية – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة النزهة تزوير وثائق الزواج الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة

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