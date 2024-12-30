الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الموسكي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7سنوات لعاطل متهم بتزوير محرر رسمي بمنطقة الموسكي.

وألقت قوات الأمن القبض على عاطل متهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات وشهادات مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.


وكان قسم شرطة الموسكي تلقي معلومات تفيد بقيام شخص بالتزوير في المحررات الرسمية وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم. 


وعثر بحوزة المتهم على الأجهزة المستخدمة في نشاطه الإجرامي  وهاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي.


واعترف المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة منطقة الموسكي تزوير المحررات الرسمية قسم شرطة الموسكى

مواد متعلقة

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية في المرج

حبس عنصر إجرامي بتهمة تزوير العملات الوطنية والدولارات في أسيوط

تفاصيل تورط موظفة في تزوير أوراق طلاب وتسجيلهم وهميًا بمدرسة خاصة بالهرم
ads

الأكثر قراءة

ظهور جمال مبارك وأطفاله في المول بكيس بلاستيك يثير الضجة، والنشطاء: المصريون بينسوا (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31-12-2024

مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

مد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات بمنظومة المدفوعات اللحظية وإنستا باي 3 أشهر

تكليفات جديدة من السيسي لوزير الأوقاف بحضور مدبولي

السيسي يتابع خطة عمل وزارة الأوقاف (فيديو)

الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة والرعدية على الوجه البحرى

منوعات

المزيد

سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح بواشنطن

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة في انتظار مواليد برج القوس خلال 2025

أسعار السمك في رأس السنة، البوري يصل لـ120 جنيها (صور)

أسعار الفاكهة في الأسواق الكبرى مع اقتراب رأس السنة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين 30-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 30-12-2024

المزيد

انفوجراف

3 ضوابط أساسية لاختيار شركة عمرة موثوقة وآمنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ممرضة في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

هل تدخل قائمة المنقولات ضمن الميراث؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

الإفتاء توضح مدى جواز العمل بالأحاديث الواردة في صيام شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية