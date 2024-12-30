المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7سنوات لعاطل متهم بتزوير محرر رسمي بمنطقة الموسكي.

وألقت قوات الأمن القبض على عاطل متهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات وشهادات مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.



وكان قسم شرطة الموسكي تلقي معلومات تفيد بقيام شخص بالتزوير في المحررات الرسمية وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم.



وعثر بحوزة المتهم على الأجهزة المستخدمة في نشاطه الإجرامي وهاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي.



واعترف المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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