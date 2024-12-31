الكشف على 2398 مواطنًا خلال قافلة طبية بمدينة المستقبل في الإسماعيلية (صور)

قام اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بتفقد القافلة العلاجية التي نظمتها مديرية الصحة في الإسماعيلية، بمدرسة المستقبل الابتدائية (المستقبل ٢) بمدينة المستقبل لليوم الثاني على التوالي.

أبرز الحضور خلال القافلة

وذلك بحضور العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، مها السيد رئيس مركز ومدينة أبوصوير، دكتورة بثينة بركات منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، وأحمد الصولي رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل.

جانب من أعمال القافلة، فيتو

جانب من أعمال القافلة، فيتو

تنفيذ توجيهات وزير الصحة

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين، والتي تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للأماكن الأكثر اِحتياجًا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.

جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة، فيتو

تفقد ثاني أيام القافلة

وتفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، في ثاني أيام القافلة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوقيع الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة، والتي تشمل ١٠ عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، جراحة المسالك، الأطفال، الجلدية، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد، العظام"، بجانب الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا.

وخلال جولته، التقى السكرتير العام المساعد للمحافظة، مع فريق الطاقم الطبي للقافلة والعديد من المترددين واطمأن على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال القافلة.

جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

وعلى هامش القافلة، تفقد اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الاختبارات الفورية لمحو الأمية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالإسماعيلية، وتوزيع من لم يجتاز الاختبار على أقرب فصول لمحو الأمية في إطار "مبادرة جسور" لدعم التعليم ما قبل الجامعي، تمهيدًا لإعلان الإسماعيلية محافظة خالية من الأمية.

جانب من أعمال القافلة،فيتو

وأشاد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة المستقبل، مؤكدًا على الاهتمام الكامل من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بمدينة المستقبل ومواطنيها وتقديم كافة الخدمات لهم.

ومن جانبها، قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بجانب الخدمات العلاجية التي قدمتها القافلة للمواطنين بمدينة المستقبل على مدار اليوم الثلاثاء وأمس الإثنين، تم تنفيذ أنشطة توعوية للأطفال بأهمية النظافة الشخصية، والتعريف بمبادئ الحفاظ على النظافة العامة والحفاظ على البيئة، بجانب شرح مبادئ المسئولية الاجتماعية.

وأكدت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل، أن التردد على القافلة على مدار اليومين، كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت ١٧٠ مواطنًا بعيادة الباطنة، ٢٤٤ حالة بعيادة الأطفال، ١٥٠ مواطنًا بالجراحة العامة، و١٠٧ حالة بعيادة الرمد، و٩٣ حالة بعيادة العظام، و١٤٠ حالة بعيادة الجلدية، و٦٤ حالة بعيادة المسالك، ١٨٥ مواطنًا بعيادة الأسنان، واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة ٢٤ سيدة، ٩٦ سيدة بعيادة النساء، أما عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر استقبلت ٢٧ حالة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا، فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

ومن الجدير ذكره، أن القافلة الطبية قدمت خدماتها للمواطنين على مدار يومين الإثنين والثلاثاء ٣٠ و٣١ ديسمبر الجاري بمدرسة المستقبل الابتدائية "المستقبل٢".

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