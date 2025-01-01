الأربعاء 01 يناير 2025
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51 درجة تحت الصفر، تحذير من برد قارس في مدينة روسية (فيديو وصور)

درجة الحرارة شمال
درجة الحرارة شمال روسيا، فيتو

حذر خبراء الأرصاد الجوية في ياقوتيا بأقصى شمال روسيا، من انخفاض درجة الحرارة في العاصمة الإقليمية ياكوتسك بشكل كبير.

درجة حرارة الجو ستهبط 

وأشارت مصلحة الأرصاد الجوية الإقليمية، عبر قناتها على تيلجرام، إلى أن درجة حرارة الجو ستهبط في عاصمة الجمهورية- مدينة ياكوتسك إلى ناقص 51 درجة مئوية.

تحذير السلطات للسكان من احتمال هبوب عاصفة ثلجية قوية

 

وأصدرت السلطات تحذيرات للسكان من احتمال هبوب عاصفة ثلجية قوية، وجاء في بيان المصلحة: "تحذير من عاصفة ومن احتمال ظواهر مناخية خطيرة. في الفترة من 1 إلى 4 يناير 2025، سيكون هناك طقس بارد بشكل غير طبيعي في ياكوتسك وضواحيها، وسيتم تسجيل انخفاض في متوسط ​​درجة حرارة الهواء اليومية عن المعدل المناخي المتوسط بمقدار 7 درجات مئوية أو أكثر".

 

انخفاض درجة حرارة الهواء في ياكوتسك 

ووفقا لتوقعات 2 يناير، قد تنخفض درجة حرارة الهواء في ياكوتسك ليلا إلى 51 درجة تحت الصفر.

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