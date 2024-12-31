أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران بسبب التدخلات في انتخابات 2024

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران على خلفية تدخلات أجنبية في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد شركات روسية

وفي 18 من ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على ثلاث شركات روسية، كما أصدرت ترخيصا يسمح بإجراء معاملات مع مصرف "غازبروم بنك" الروسي حتى 30 يونيو المقبل.

ووقعت شركة "أردال" ومقرها في سان بطرسبورج وشركة "فارفاتير" من جنوب سخالين وشركة "إم تي في" الواقعة في موسكو ضمن قائمة العقوبات الأمريكية.

وسمحت وزارة الخزانة الأمريكية بمعاملات الطاقة النووية مع "غازبروم بنك" حتى 30 يونيو، باستثناء محطة الطاقة النووية "باكش-2" من الترخيص العام.

وتنص الوثيقة المنشورة على موقع الوزارة على "ترخيص المعاملات المتعلقة بالطاقة النووية المدنية التي تشمل غازبروم بنك حتى 30 يونيو المقبل، وفي الوقت نفسه، تشير الوثيقة إلى أنه لا يُسمح لها بأي معاملات تتعلق بمحطة الطاقة النووية باكش-2".

عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

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