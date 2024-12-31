الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران بسبب التدخلات في انتخابات 2024

الولايات المتحدة،
الولايات المتحدة، فيتو

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران على خلفية تدخلات أجنبية في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد شركات روسية

وفي 18 من ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على ثلاث شركات روسية، كما أصدرت ترخيصا يسمح بإجراء معاملات مع مصرف "غازبروم بنك" الروسي حتى 30 يونيو المقبل.

ووقعت شركة "أردال" ومقرها في سان بطرسبورج وشركة "فارفاتير" من جنوب سخالين وشركة "إم تي في" الواقعة في موسكو ضمن قائمة العقوبات الأمريكية.

وسمحت وزارة الخزانة الأمريكية بمعاملات الطاقة النووية مع "غازبروم بنك" حتى 30 يونيو، باستثناء محطة الطاقة النووية "باكش-2" من الترخيص العام.

وتنص الوثيقة المنشورة على موقع الوزارة على "ترخيص المعاملات المتعلقة بالطاقة النووية المدنية التي تشمل غازبروم بنك حتى 30 يونيو المقبل، وفي الوقت نفسه، تشير الوثيقة إلى أنه لا يُسمح لها بأي معاملات تتعلق بمحطة الطاقة النووية باكش-2".

عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخزانة الأمريكية انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 انتخابات الرئاسة الأمريكية أوكرانيا الدول الغربية روسيا إيران روسيا وإيران

مواد متعلقة

بهاء شعبان: تصريحات الجولاني بشأن الانتخابات تكشف دور جماعات الإسلام السياسي في استنساخ داعش

أول رد من الصين على اتهام واشنطن بتنفيذ هجمات سيبرانية ضد وزارة الخزانة الأمريكية

هجوم سيبراني يستهدف الخزانة الأمريكية والوزارة تستنجد بالكونجرس

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد شركات روسية
ads

الأكثر قراءة

مفصول الرأس بمنزله، مصرع مواطن في ظروف غامضة بالغربية

بسبب الأزمة المالية، ممدوح عباس يشن هجوما على رموز الأبيض

ارتفاع أسعار نسكافيه بداية من الغد، وهذه قائمة الأسعار

ناصريون وحزب وطني وإسلاميون ويساريون.. من هم مؤسسو حزب الجبهة الوطنية؟

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

خليجي 26، بطاقة حمراء في شوط أول سلبي بين السعودية وعمان (صور وفيديو)

إثيوبيا بها 190 سدا، خبير بالشأن الإفريقي: الزلازل اقتربت من أحدهم وينذر بخسائر بشرية

محافظة الشرقية تنشر فرق الطوارئ للتعامل مع آثار التقلبات الجوية في ليلة رأس السنة

منوعات

المزيد

كيت ميدلتون تلجأ لوالدتها بعد مرورها بعام قاس، ما القصة؟

حل لغز بركان تسبب في تجمد الأرض قبل 200 عام

اكتئاب منذ المراهقة، هندية تعاني من نوبات هلع عند اكتمال القمر

دولارات مزورة تغزو دمشق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31/12/2024

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع اليوسفي وانخفاض الجوافة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والفلفل في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جهود صندوق التكافل الزراعي لحماية الفلاحين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تغيير الحفاضة للطفل ينقض الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية المدرسة في المنام وعلاقتها بالاستقرار والرزق الوفير

لتهيئة النفس لشهر رمضان، اعرف فضل الصيام في رجب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية