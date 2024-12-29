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خارج الحدود

علييف: الطائرة الآذرية المنكوبة تحطمت بسبب إطلاق نار من روسيا

رئيس أذربيجان إلهام
رئيس أذربيجان إلهام علييف

قال رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الأحد، إن  الطائرة الآذرية المنكوبة التي سقطت في أكتاو تحطمت بسبب إطلاق نار من الأرض في روسيا. 

علييف: الطائرة الأذرية المنكوبة تحطمت بسبب إطلاق نار من روسيا

وأضاف الرئيس الأذربيجاني أن  بعض الجهات في روسيا حاولت إخفاء التفاصيل بشأن سقوط الطائرة.

وبالأمس السبت أعلن الكرملين في بيان صادر عنه، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم اعتذاره لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف عن تعرض طائرة أذربيجانية لحادث مأساوي في المجال الجوي الروسي الأربعاء الماضي.

بوتين يعتذر لعلييف

 وقال الكرملين في بيان نشر على موقعه الإلكتروني:"إن بوتين عقد اتصالا هاتفيا مع علييف، وتناولت المكالمة بشكل مفصل "القضايا المتعلقة بـ تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية يوم 25 ديسمبر بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان".

وأضاف بيان الكرملين أن بوتين "اعتذر عن وقوع الحادث المأساوي في الأجواء الروسية، وأعرب مرة أخرى عن تعازيه العميقة والصادقة لذوي الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وفي سياق المحادثة تمت الإشارة إلى أن طائرة الركاب الأذربيجانية حاولت أكثر من مرة الهبوط في مطار جروزني، في الوقت الذي تعرضت فيه مدن جروزني وموزدوك وفلادي قوقاز لهجمات طائرات مسيرة قتالية أوكرانية، وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسية تتصدى لها. 

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آذربيجان الطائرة الأذرية المنكوبة روسيا الهام علييف بوتين

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